С родителей первоклашек Кургана требуют по 10 000 на мебель школе

В одной из школ Кургана родителям нужно сдать по 10 тысяч рублей на мебель, сантехнику и оргтехнику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одной из школ Кургана родителей первоклассников просят сдать по 10 тысяч рублей на покупку мебели, сантехники, кулера, принтера и других предметов в класс. Скрин объявлений, опубликованных в родительских чатах классов, имеется в распоряжении URA.RU.

«Уважаемые родители! Перечисляем по 10 тысяч рублей: мебель, раковина, кран, учебный материал, принтер канцелярия, папки, кулер, шторы, подарки на дни рождения, оформление классов на 1 сентября, букет на 1 сентября», — говорится в одном из объявлений в чате родителей первоклассников.

По словам мамы будущего ученика, из мебели предлагают купить не только парты, стулья и шкафчики для детей, но стол и стул для учителя, а также шкаф-стеллаж. «И так, говорят, в каждом классе этой школы. А детей в классах в этом году больше 30 человек», — отмечает собеседница. Информацию о сборе по 10 тысяч рублей подтвердили родители других первоклашек школы.

В пресс-службе администрации города Кургана, в ведении которой находятся городские школы, URA.RU сообщили, что кабинеты в данной школе соответствуют нормам и требованиям к организации образовательного процесса. «Администрация и учителя учебного заведения не выходили с инициативой обновления мебели, сантехники и компьютерной техники», — подчеркнули в мэрии. В соответствии с положениями действующего законодательства принуждение родителей обучающихся к внесению денег запрещено, в том числе со стороны родительских комитетов. Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет, вправе принять решение о внесении (сборе) денежных средств только в отношении себя самих (членов комитета).