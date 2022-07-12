12 июля 2022

Пассажирский самолет Utair не смог приземлиться с первой попытки

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютейр, ютэйр, атр 72
Пассажирский самолет Utair не смог сесть из-за технических проблем другого судна Фото:

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший из Ханты-Мансийска в Белоярский не смог зайти на посадку из-за двухместного самолета AP-22. Командир легкого самолета запросил заход на посадку по технической причине сразу жен после взлета. Об этом рассказали в telegram-канале «Aviaincident».

«После взлета командир воздушного судна AP-22 запросил заход на посадку по технической причине. Произвел посадку благополучно 12.53. На глиссаде (траектория, по которой самолет заходит на посадку, — ред.) находился АТR72, рейс UTA309, по команде диспетчера направлен на второй круг», — сказано в сообщении. Посадка пассажирского самолета прошла успешно.

Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair приземлился в Самаре с поломкой двигателя. Тогда, при посадке самолета Boeing авиакомпании Utair, летевшего из Сургута в Самару, отказал левый реверс двигателя.

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Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший из Ханты-Мансийска в Белоярский не смог зайти на посадку из-за двухместного самолета AP-22. Командир легкого самолета запросил заход на посадку по технической причине сразу жен после взлета. Об этом рассказали в telegram-канале «Aviaincident». «После взлета командир воздушного судна AP-22 запросил заход на посадку по технической причине. Произвел посадку благополучно 12.53. На глиссаде (траектория, по которой самолет заходит на посадку, — ред.) находился АТR72, рейс UTA309, по команде диспетчера направлен на второй круг», — сказано в сообщении. Посадка пассажирского самолета прошла успешно. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair приземлился в Самаре с поломкой двигателя. Тогда, при посадке самолета Boeing авиакомпании Utair, летевшего из Сургута в Самару, отказал левый реверс двигателя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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