Пассажирский самолет Utair не смог приземлиться с первой попытки

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший из Ханты-Мансийска в Белоярский не смог зайти на посадку из-за двухместного самолета AP-22. Командир легкого самолета запросил заход на посадку по технической причине сразу жен после взлета. Об этом рассказали в telegram-канале «Aviaincident».
«После взлета командир воздушного судна AP-22 запросил заход на посадку по технической причине. Произвел посадку благополучно 12.53. На глиссаде (траектория, по которой самолет заходит на посадку, — ред.) находился АТR72, рейс UTA309, по команде диспетчера направлен на второй круг», — сказано в сообщении. Посадка пассажирского самолета прошла успешно.
Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair приземлился в Самаре с поломкой двигателя. Тогда, при посадке самолета Boeing авиакомпании Utair, летевшего из Сургута в Самару, отказал левый реверс двигателя.
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