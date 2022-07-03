Самолет Utair приземлился в Самаре с поломкой двигателя

У самолета Boeing авиакомпании Utair, летевшего из Сургута в Самару, отказал один из режимов двигателя. После посадки в аэропорту Курумоч не открылся реверс левого двигателя, сообщает telegram-канал Aviaincident.
«После выполнения посадки и заруливания на стоянку через 35 минут КВС сообщил диспетчеру руления о том, что во время посадки на пробеге по ВПП не открылся левый реверс. Рейс UTA419 Сургут — Самара (Курумоч)», — сказано в сообщении.
Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал. В пресс-службе авиакомпании не ответили на звонки журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair доложил о неисправности после приземления в аэропорту Сургута. У самолета отказало управление передней стойкой шасси.
У самолета Boeing авиакомпании Utair, летевшего из Сургута в Самару, отказал один из режимов двигателя. После посадки в аэропорту Курумоч не открылся реверс левого двигателя, сообщает telegram-канал Aviaincident. «После выполнения посадки и заруливания на стоянку через 35 минут КВС сообщил диспетчеру руления о том, что во время посадки на пробеге по ВПП не открылся левый реверс. Рейс UTA419 Сургут — Самара (Курумоч)», — сказано в сообщении. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал. В пресс-службе авиакомпании не ответили на звонки журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair доложил о неисправности после приземления в аэропорту Сургута. У самолета отказало управление передней стойкой шасси.