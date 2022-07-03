03 июля 2022
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Самолет Utair приземлился в Самаре с поломкой двигателя

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, utair, ютейр
У самолета авиакомпании не открылся реверс двигателя после приземления Фото:

У самолета Boeing авиакомпании Utair, летевшего из Сургута в Самару, отказал один из режимов двигателя. После посадки в аэропорту Курумоч не открылся реверс левого двигателя, сообщает telegram-канал Aviaincident.

«После выполнения посадки и заруливания на стоянку через 35 минут КВС сообщил диспетчеру руления о том, что во время посадки на пробеге по ВПП не открылся левый реверс. Рейс UTA419 Сургут — Самара (Курумоч)», — сказано в сообщении.

Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал. В пресс-службе авиакомпании не ответили на звонки журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair доложил о неисправности после приземления в аэропорту Сургута. У самолета отказало управление передней стойкой шасси.

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У самолета Boeing авиакомпании Utair, летевшего из Сургута в Самару, отказал один из режимов двигателя. После посадки в аэропорту Курумоч не открылся реверс левого двигателя, сообщает telegram-канал Aviaincident. «После выполнения посадки и заруливания на стоянку через 35 минут КВС сообщил диспетчеру руления о том, что во время посадки на пробеге по ВПП не открылся левый реверс. Рейс UTA419 Сургут — Самара (Курумоч)», — сказано в сообщении. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал. В пресс-службе авиакомпании не ответили на звонки журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair доложил о неисправности после приземления в аэропорту Сургута. У самолета отказало управление передней стойкой шасси.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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