В ХМАО жители теряют сознание в очередях для оплаты услуг ЖКХ. «Кого-то увезли в больницу»

13 июля 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Люди сообщают, что в расчетном центре нет условий для ожидания Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Сургуте пенсионеры часами ждут в очереди в расчетно-кассовый центр, чтобы оплатить коммунальные услуги. В ряде случаев это уже заканчивалось обмороками и поездками в больницу. Об этом URA.RU сообщила одна из жительниц Сургута на условиях анонимности. «Мы, старички, ходим туда оплачивать ЖКУ. Причем старички все в возрасте и многие, как и я, не умеют пользоваться онлайн оплатой. Все ходят туда. Обычно приходит человек до 40, а всего семь мест сидячих. Все старики вынуждены стоять часами в очереди, потому что работает одно окно. Уже несколько месяцев такая картина. Там некоторые даже сознание теряли, кого-то увезли в больницу», — сообщил собеседник. Как сообщил собеседник, руководство расчетного центра никак не реагирует на жалобы жителей. Сургутяне даже обратились с проблемой ужасных условий к губернатору ХМАО Наталье Комаровой, подкрепив жалобу фотографиями из данного центра. Но в ответе пришло разъяснение совершенно по другому вопросу, касающемуся дополнительной комиссии при оплате ЖКХ. «Почему-то написали про один процент, который незаконно берут с жителей. Уже года 3-4 назад УФАС отменил этот сбор, а тут почему-то пишут мне из команды губернатора, что один процент законен и ни слова о том, что не созданы условия для посетителей», — добавил собеседник. Связаться с представителями компании ООО «РКЦ ЖКУ» журналистам URA.RU на момент публикации не удалось. По телефонным номерам, указанным на сайте компании, никто не ответил. В адрес руководителя был направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте пенсионеры падают в обморок в очереди за льготными лекарствами. Жители города жалуются, что в аптеках Сургута, отпускающих льготные лекарства, нет условий для ожидания. Люди вынуждены стоять часами в очереди, некоторые не выдерживают и падают в обморок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте пенсионеры часами ждут в очереди в расчетно-кассовый центр, чтобы оплатить коммунальные услуги. В ряде случаев это уже заканчивалось обмороками и поездками в больницу. Об этом URA.RU сообщила одна из жительниц Сургута на условиях анонимности. «Мы, старички, ходим туда оплачивать ЖКУ. Причем старички все в возрасте и многие, как и я, не умеют пользоваться онлайн оплатой. Все ходят туда. Обычно приходит человек до 40, а всего семь мест сидячих. Все старики вынуждены стоять часами в очереди, потому что работает одно окно. Уже несколько месяцев такая картина. Там некоторые даже сознание теряли, кого-то увезли в больницу», — сообщил собеседник. Как сообщил собеседник, руководство расчетного центра никак не реагирует на жалобы жителей. Сургутяне даже обратились с проблемой ужасных условий к губернатору ХМАО Наталье Комаровой, подкрепив жалобу фотографиями из данного центра. Но в ответе пришло разъяснение совершенно по другому вопросу, касающемуся дополнительной комиссии при оплате ЖКХ. «Почему-то написали про один процент, который незаконно берут с жителей. Уже года 3-4 назад УФАС отменил этот сбор, а тут почему-то пишут мне из команды губернатора, что один процент законен и ни слова о том, что не созданы условия для посетителей», — добавил собеседник. Связаться с представителями компании ООО «РКЦ ЖКУ» журналистам URA.RU на момент публикации не удалось. По телефонным номерам, указанным на сайте компании, никто не ответил. В адрес руководителя был направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте пенсионеры падают в обморок в очереди за льготными лекарствами. Жители города жалуются, что в аптеках Сургута, отпускающих льготные лекарства, нет условий для ожидания. Люди вынуждены стоять часами в очереди, некоторые не выдерживают и падают в обморок.