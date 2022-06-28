В Сургуте пенсионеры падают в обморок в очереди за лекарствами

29 июня 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Пожилые люди не выдерживают длительного ожидания Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте пенсионеры жалуются на большие очереди в аптеке, отпускающих льготные лекарства. Доходит до того, что некоторые не выдерживают и теряют сознание прямо в очереди. Речь идет о торговой точке, расположенной на улице Энтузиастов. Об этом URA.RU рассказала пенсионерка Татьяна Плеханова. «Я сама сейчас не хожу в эту аптеку, потому что туда не добраться, а зимой там гололед страшный. Мне знакомая рассказывала, которая ездит в эту аптеку. Там, говорит, такая духота, там люди падают в обморок, потому что присесть не на что. Да и очереди там большие, потому что ближайшая аптека на Мира, и это очень далеко. Не каждый пенсионер или инвалид туда поедут», — добавила Плеханова. В департаменте здравоохранения ХМАО пообещали проверить данную информацию и дать комментарий по поводу произошедшего. Соответствующий запрос был отправлен журналистом URA.RU в адрес ведомства. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало о том, кто из жителей ХМАО будет получать бесплатные лекарства. Правительство округа планирует закупать их для граждан старше 50 лет, а также пенсионеров, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, хроническими гепатитами. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте пенсионеры жалуются на большие очереди в аптеке, отпускающих льготные лекарства. Доходит до того, что некоторые не выдерживают и теряют сознание прямо в очереди. Речь идет о торговой точке, расположенной на улице Энтузиастов. Об этом URA.RU рассказала пенсионерка Татьяна Плеханова. «Я сама сейчас не хожу в эту аптеку, потому что туда не добраться, а зимой там гололед страшный. Мне знакомая рассказывала, которая ездит в эту аптеку. Там, говорит, такая духота, там люди падают в обморок, потому что присесть не на что. Да и очереди там большие, потому что ближайшая аптека на Мира, и это очень далеко. Не каждый пенсионер или инвалид туда поедут», — добавила Плеханова. В департаменте здравоохранения ХМАО пообещали проверить данную информацию и дать комментарий по поводу произошедшего. Соответствующий запрос был отправлен журналистом URA.RU в адрес ведомства. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало о том, кто из жителей ХМАО будет получать бесплатные лекарства. Правительство округа планирует закупать их для граждан старше 50 лет, а также пенсионеров, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, хроническими гепатитами.