12 июля 2022

Самолет UTair не смог взлететь по техническим причинам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
Boeing 737-500 авиакомпании UTair не взлетел из-за технических неполадок Фото:

Самолет, выполнявший рейс Москва (Внуково) — Ноябрьск, вернули со взлетной полосы по техническим причинам. Рейс выполнял Boeing 737-500 авиакомпании UTair, сообщили в telegram-канале Aviaincident.

«12.07.2022 10.18 (мск) аэропорт Москва (Внуково). Возврат ВС с исполнительного старта по технической причине. Самолет В-735, рег/RA-73048, рейс UTA455 Москва (Внуково) — Ноябрьск. Эксплуатант: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», — гласит текст сообщения.

Корреспондент URA.RU направил запрос авиаперевозчику. На момент публикации ответа от представителей компании не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании Utair, летевший из Ханты-Мансийска в Белоярский, не смог зайти на посадку из-за двухместного самолета AP-22. Пилот самолета запросил посадку по техническим причинам сразу же после взлета.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Самолет, выполнявший рейс Москва (Внуково) — Ноябрьск, вернули со взлетной полосы по техническим причинам. Рейс выполнял Boeing 737-500 авиакомпании UTair, сообщили в telegram-канале Aviaincident. «12.07.2022 10.18 (мск) аэропорт Москва (Внуково). Возврат ВС с исполнительного старта по технической причине. Самолет В-735, рег/RA-73048, рейс UTA455 Москва (Внуково) — Ноябрьск. Эксплуатант: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», — гласит текст сообщения. Корреспондент URA.RU направил запрос авиаперевозчику. На момент публикации ответа от представителей компании не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании Utair, летевший из Ханты-Мансийска в Белоярский, не смог зайти на посадку из-за двухместного самолета AP-22. Пилот самолета запросил посадку по техническим причинам сразу же после взлета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...