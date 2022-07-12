Самолет UTair не смог взлететь по техническим причинам

13 июля 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Boeing 737-500 авиакомпании UTair не взлетел из-за технических неполадок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Самолет, выполнявший рейс Москва (Внуково) — Ноябрьск, вернули со взлетной полосы по техническим причинам. Рейс выполнял Boeing 737-500 авиакомпании UTair, сообщили в telegram-канале Aviaincident. «12.07.2022 10.18 (мск) аэропорт Москва (Внуково). Возврат ВС с исполнительного старта по технической причине. Самолет В-735, рег/RA-73048, рейс UTA455 Москва (Внуково) — Ноябрьск. Эксплуатант: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», — гласит текст сообщения. Корреспондент URA.RU направил запрос авиаперевозчику. На момент публикации ответа от представителей компании не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании Utair, летевший из Ханты-Мансийска в Белоярский, не смог зайти на посадку из-за двухместного самолета AP-22. Пилот самолета запросил посадку по техническим причинам сразу же после взлета.

Самолет, выполнявший рейс Москва (Внуково) — Ноябрьск, вернули со взлетной полосы по техническим причинам. Рейс выполнял Boeing 737-500 авиакомпании UTair, сообщили в telegram-канале Aviaincident. «12.07.2022 10.18 (мск) аэропорт Москва (Внуково). Возврат ВС с исполнительного старта по технической причине. Самолет В-735, рег/RA-73048, рейс UTA455 Москва (Внуково) — Ноябрьск. Эксплуатант: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», — гласит текст сообщения. Корреспондент URA.RU направил запрос авиаперевозчику. На момент публикации ответа от представителей компании не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании Utair, летевший из Ханты-Мансийска в Белоярский, не смог зайти на посадку из-за двухместного самолета AP-22. Пилот самолета запросил посадку по техническим причинам сразу же после взлета.