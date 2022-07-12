12 июля 2022

В Екатеринбурге сожгут 125 тысяч зараженных цветов из Латвии

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, похороны, поминки, кладбище, искуственные цветы
Опасные гвоздики не поступят в продажу Фото:

В Екатеринбург поступила крупная партия гвоздик из Латвии, зараженная вредителем. Как сообщили URA.RU в свердловском управлении Россельхознадзора, 125 тысяч цветов будут сожжены.

«В июле в адрес организации Екатеринбурга автотранспортом в сопровождении фитосанитарного сертификата прибыла подкарантинная продукция из Латвийской Республики — срезы цветов в количестве 125 027 штук. При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля в срезах гвоздики обнаружен карантинный вредитель — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — говорится в релизе ведомства.

Чтобы опасное насекомое не проникло в регион, зараженную партию цветов было решено сжечь. Ранее в Екатеринбурге было принято решение об уничтожении 155 тысяч пар кроссовок торговых марок Nike, Adidas и Reebok. Обувь не имела маркировки и представляла опасность для потребителей.

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В Екатеринбург поступила крупная партия гвоздик из Латвии, зараженная вредителем. Как сообщили URA.RU в свердловском управлении Россельхознадзора, 125 тысяч цветов будут сожжены. «В июле в адрес организации Екатеринбурга автотранспортом в сопровождении фитосанитарного сертификата прибыла подкарантинная продукция из Латвийской Республики — срезы цветов в количестве 125 027 штук. При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля в срезах гвоздики обнаружен карантинный вредитель — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — говорится в релизе ведомства. Чтобы опасное насекомое не проникло в регион, зараженную партию цветов было решено сжечь. Ранее в Екатеринбурге было принято решение об уничтожении 155 тысяч пар кроссовок торговых марок Nike, Adidas и Reebok. Обувь не имела маркировки и представляла опасность для потребителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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