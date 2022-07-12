В Курганской области внедорожник столкнулся с КамАЗом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На курганской трассе возле поселка Юргамыш произошло смертельное ДТП с участием внедорожника и КамАЗа. В результате аварии погиб водитель иномарки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Видео инцидента курганцы выложили в соцсети «ВКонтакте»

«Водитель 1967 года рождения, житель Красноярского края, на автомобиле ТОУОТА LАND СRUISЕR осуществлял движение со Ставропольского края к месту жительства. По предварительным данным, на 210 километре трассы „Иртыш“ водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ с полуприцепом. За рулем грузовика находился водитель 1995 года рождения, который осуществлял движение в Татарстан», — говорится в сообщении.

В результате аварии водитель внедорожника скончался еще до приезда скорой помощи. 19-летний пассажир иномарки доставлен с травмами различной степени тяжести в медучреждение. Водитель КамАЗа в ДТП не пострадал. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Юргамышском районе.