В Пермском крае стая волков атаковала деревню. «Задрали овцу, барана и козу»

13 июля 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Хищники задрали домашних животных жительницы деревни Средняя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае волки задрали домашних животных. О нападении хищников рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» жительница деревни Средняя Еловского муниципального округа Валентина Короткова. Женщина написала, что волки атаковали ее подворье, а местные власти не предпринимают никаких действий. «Обращаюсь к властям Еловского района. На мое подворье напали волки. Уже задрали овцу, барана и козу прямо в огороде. Сидим дома, выйти боимся, дома находятся несовершеннолетние дети. Охотоведы Чайковского и Еловского районов ничего не предпринимают, ссылаясь, что нет разрешения на отстрел волков», — рассказала в соцсети жительница деревни. Женщина переживает, что вскоре останется без единственного источника дохода, который ей приносит домашняя скотина. Охотоведы, осмотревшие растерзанных животных, пришли к мнению, что нападение совершил не один волк, а несколько крупных особей. Валентина Короткова также рассказала местному изданию «Искра Прикамья», что обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов приняли заявление женщины, но пояснили, что сейчас добыча волков в Прикамье запрещена. Получить оперативный комментарий министерства природных ресурсов и экологии Пермского края URA.RU не удалось, в пресс-службу минприроды направлен запрос.

В Пермском крае волки задрали домашних животных. О нападении хищников рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» жительница деревни Средняя Еловского муниципального округа Валентина Короткова. Женщина написала, что волки атаковали ее подворье, а местные власти не предпринимают никаких действий. «Обращаюсь к властям Еловского района. На мое подворье напали волки. Уже задрали овцу, барана и козу прямо в огороде. Сидим дома, выйти боимся, дома находятся несовершеннолетние дети. Охотоведы Чайковского и Еловского районов ничего не предпринимают, ссылаясь, что нет разрешения на отстрел волков», — рассказала в соцсети жительница деревни. Женщина переживает, что вскоре останется без единственного источника дохода, который ей приносит домашняя скотина. Охотоведы, осмотревшие растерзанных животных, пришли к мнению, что нападение совершил не один волк, а несколько крупных особей. Валентина Короткова также рассказала местному изданию «Искра Прикамья», что обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов приняли заявление женщины, но пояснили, что сейчас добыча волков в Прикамье запрещена. Получить оперативный комментарий министерства природных ресурсов и экологии Пермского края URA.RU не удалось, в пресс-службу минприроды направлен запрос.