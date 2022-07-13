Кремль не верит в скорое снятие блокады с Калининграда

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Россия и ЕС пока не пришли к договоренности по вопросу транспортной блокады Калининграда Фото:
новость из сюжета
Транспортная блокада Калининграда

У Евросоюза и России нет финальной договоренности по снятию транспортной блокады с Калининграда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока констатировать, что проблема снята, не можем. Нужно набраться терпения», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

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У Евросоюза и России нет финальной договоренности по снятию транспортной блокады с Калининграда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, пока финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока констатировать, что проблема снята, не можем. Нужно набраться терпения», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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