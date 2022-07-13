Кремль не верит в скорое снятие блокады с Калининграда

Россия и ЕС пока не пришли к договоренности по вопросу транспортной блокады Калининграда
новость из сюжетаТранспортная блокада Калининграда
У Евросоюза и России нет финальной договоренности по снятию транспортной блокады с Калининграда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока констатировать, что проблема снята, не можем. Нужно набраться терпения», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
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