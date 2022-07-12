12 июля 2022

Прокуратура ХМАО вскрыла нарушения в полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган , прокурор, прокуратура
В ХМАО прокуратура нашла нарушения в работе полицейских Фото:

Прокуратура ХМАО нашла нарушения в достоверности уголовной статистики, которую составляли полицейские. Сообщение об этом опубликовано на сайте прокуратуры ХМАО.

«Работа прокуроров по надзору за достоверностью уголовно-правовой статистики способствовала формированию объективной картины состояния преступности в округе. В связи с выявленными недостатками руководителям правоохранительных органов внесены акты прокурорского реагирования», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры.

За полгода было выявлено почти пять тысяч нарушений в данной сфере. В пресс-службе добавили, что по результатам проверки привлечены к дисциплинарной ответственности были более 230 должностных лиц.

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Прокуратура ХМАО нашла нарушения в достоверности уголовной статистики, которую составляли полицейские. Сообщение об этом опубликовано на сайте прокуратуры ХМАО. «Работа прокуроров по надзору за достоверностью уголовно-правовой статистики способствовала формированию объективной картины состояния преступности в округе. В связи с выявленными недостатками руководителям правоохранительных органов внесены акты прокурорского реагирования», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры. За полгода было выявлено почти пять тысяч нарушений в данной сфере. В пресс-службе добавили, что по результатам проверки привлечены к дисциплинарной ответственности были более 230 должностных лиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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