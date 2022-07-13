Глава Росавиации попал в реанимацию после падения с велосипеда

Подробности инцидента с чиновником неизвестны
Глава Росавиации Александр Нерадько попал в реанимацию. Чиновник упал с велосипеда и получил множественные ушибы и переломы, пишет telegram-канал Shot.
«По информации нашего источника, Нерадько в больнице. Он упал с велосипеда», — сообщает Shot.
По предварительным данным, у главы Росавиации переломы ребер, таза, ушибы. Подробности падения неизвестны. Нерадько провели операцию. Его состояние сейчас удовлетворительное.
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