Глава Росавиации попал в реанимацию после падения с велосипеда

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Совещание
Подробности инцидента с чиновником неизвестны Фото:

Глава Росавиации Александр Нерадько попал в реанимацию. Чиновник упал с велосипеда и получил множественные ушибы и переломы, пишет telegram-канал Shot.

«По информации нашего источника, Нерадько в больнице. Он упал с велосипеда», — сообщает Shot.

По предварительным данным, у главы Росавиации переломы ребер, таза, ушибы. Подробности падения неизвестны. Нерадько провели операцию. Его состояние сейчас удовлетворительное.

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Глава Росавиации Александр Нерадько попал в реанимацию. Чиновник упал с велосипеда и получил множественные ушибы и переломы, пишет telegram-канал Shot. «По информации нашего источника, Нерадько в больнице. Он упал с велосипеда», — сообщает Shot. По предварительным данным, у главы Росавиации переломы ребер, таза, ушибы. Подробности падения неизвестны. Нерадько провели операцию. Его состояние сейчас удовлетворительное.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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