На территории курганского курорта открыли глэмпинговую аллею

На территории курганского курорта «Озеро Медвежье» открыли глэмпинговую аллею (глэмпинг — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе). Об этом URA.RU сообщил житель Петуховского округа. Информация обо всех услугах и ценах на отдых в домиках также написана на официальном сайте курорта.
«Сегодня были на пляже, видели эти домики. Все сделано очень аккуратно, красиво. Внутри очень вкусно пахнет деревом, думаю, что отдыхать в них будет приятно. Единственное, что не особо порадовало — это цена. Для нас 5 тысяч за сутки оказалось многовато, а другим может показаться еще дороже. И дополнительные услуги в виде завтрака тоже не бесплатно. В итоге отдых за несколько дней может вылиться в кругленькую сумму», — делится один из посетителей курорта.
Также, помимо самих домиков, отдыхающим предлагаются услуги санатория и трехразовое питание, но, не бесплатно. В стоимость проживания включены услуги лечебного пляжа, климатотерапия, терренкур и досуговые мероприятия.
Ранее URA.RU писало про озера, на которых можно отдохнуть и полечиться летом 2022 года. Среди них выделили озеро Медвежье в Петуховском округе, озеро Горькое в Куртамышском округе и Колесниково, находящееся в Целинном округе.
Глэмпинг на курганском курорте «Озеро Медвежье»
Читатель URA.RU
Этот домик можно снять за 5 тысяч рублей в сутки
Фото с официального сайта курорта «Озеро Медвежье»
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
На территории курганского курорта «Озеро Медвежье» открыли глэмпинговую аллею (глэмпинг — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе). Об этом URA.RU сообщил житель Петуховского округа. Информация обо всех услугах и ценах на отдых в домиках также написана на официальном сайте курорта. «Сегодня были на пляже, видели эти домики. Все сделано очень аккуратно, красиво. Внутри очень вкусно пахнет деревом, думаю, что отдыхать в них будет приятно. Единственное, что не особо порадовало — это цена. Для нас 5 тысяч за сутки оказалось многовато, а другим может показаться еще дороже. И дополнительные услуги в виде завтрака тоже не бесплатно. В итоге отдых за несколько дней может вылиться в кругленькую сумму», — делится один из посетителей курорта. Также, помимо самих домиков, отдыхающим предлагаются услуги санатория и трехразовое питание, но, не бесплатно. В стоимость проживания включены услуги лечебного пляжа, климатотерапия, терренкур и досуговые мероприятия. Ранее URA.RU писало про озера, на которых можно отдохнуть и полечиться летом 2022 года. Среди них выделили озеро Медвежье в Петуховском округе, озеро Горькое в Куртамышском округе и Колесниково, находящееся в Целинном округе.