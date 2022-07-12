На территории курганского курорта открыли глэмпинговую аллею

Отдыхающие на курорте «Озеро Медвежье» Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

На территории курганского курорта «Озеро Медвежье» открыли глэмпинговую аллею (глэмпинг — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе). Об этом URA.RU сообщил житель Петуховского округа. Информация обо всех услугах и ценах на отдых в домиках также написана на официальном сайте курорта.

«Сегодня были на пляже, видели эти домики. Все сделано очень аккуратно, красиво. Внутри очень вкусно пахнет деревом, думаю, что отдыхать в них будет приятно. Единственное, что не особо порадовало — это цена. Для нас 5 тысяч за сутки оказалось многовато, а другим может показаться еще дороже. И дополнительные услуги в виде завтрака тоже не бесплатно. В итоге отдых за несколько дней может вылиться в кругленькую сумму», — делится один из посетителей курорта.

Также, помимо самих домиков, отдыхающим предлагаются услуги санатория и трехразовое питание, но, не бесплатно. В стоимость проживания включены услуги лечебного пляжа, климатотерапия, терренкур и досуговые мероприятия.

Ранее URA.RU писало про озера, на которых можно отдохнуть и полечиться летом 2022 года. Среди них выделили озеро Медвежье в Петуховском округе, озеро Горькое в Куртамышском округе и Колесниково, находящееся в Целинном округе.

Глэмпинг на курганском курорте «Озеро Медвежье» Читатель URA.RU