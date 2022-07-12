12 июля 2022

Силовики задержали ребенка в цыганском поселке Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Байк Фест в Логовушке. Курган, росгвардия
Для задержания ребенка пришлось вызвать Росгвардию Фото:

Силовики устроили погоню за ребенком из цыганского поселка, который пытался уехать от полиции за рулем Lada Priora, но был задержан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Свердловской области.

«Сотрудники ГИБДД заметили автомобиль Lada Priora и решили остановить его для проверки. Началось преследование, и через несколько минут на улице Шекспира водитель Lada был вынужден остановиться», — сообщили в полиции. Там отметили, что за рулем оказался подросток, которого во время задержания стали защищать другие жители цыганского поселка.

Чтобы отбиться, инспекторы вызвали силовую поддержку Росгвардии и сотрудников ППС. Благодаря их помощи, подростка, пытавшегося уйти от преследования, доставили в ОП №8. Представителю ребенка придется отвечать, как несовершеннолетний оказался за рулем и почему не остановился по требованию правоохранителей.

Очевидцы сообщили об инциденте в цыганском поселке 12 июля. Там заметили группу силовиков, к которым подбегали местные жители.

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Силовики устроили погоню за ребенком из цыганского поселка, который пытался уехать от полиции за рулем Lada Priora, но был задержан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Свердловской области. «Сотрудники ГИБДД заметили автомобиль Lada Priora и решили остановить его для проверки. Началось преследование, и через несколько минут на улице Шекспира водитель Lada был вынужден остановиться», — сообщили в полиции. Там отметили, что за рулем оказался подросток, которого во время задержания стали защищать другие жители цыганского поселка. Чтобы отбиться, инспекторы вызвали силовую поддержку Росгвардии и сотрудников ППС. Благодаря их помощи, подростка, пытавшегося уйти от преследования, доставили в ОП №8. Представителю ребенка придется отвечать, как несовершеннолетний оказался за рулем и почему не остановился по требованию правоохранителей. Очевидцы сообщили об инциденте в цыганском поселке 12 июля. Там заметили группу силовиков, к которым подбегали местные жители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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