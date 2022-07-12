Силовики задержали ребенка в цыганском поселке Екатеринбурга

Силовики устроили погоню за ребенком из цыганского поселка, который пытался уехать от полиции за рулем Lada Priora, но был задержан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Свердловской области.
«Сотрудники ГИБДД заметили автомобиль Lada Priora и решили остановить его для проверки. Началось преследование, и через несколько минут на улице Шекспира водитель Lada был вынужден остановиться», — сообщили в полиции. Там отметили, что за рулем оказался подросток, которого во время задержания стали защищать другие жители цыганского поселка.
Чтобы отбиться, инспекторы вызвали силовую поддержку Росгвардии и сотрудников ППС. Благодаря их помощи, подростка, пытавшегося уйти от преследования, доставили в ОП №8. Представителю ребенка придется отвечать, как несовершеннолетний оказался за рулем и почему не остановился по требованию правоохранителей.
Очевидцы сообщили об инциденте в цыганском поселке 12 июля. Там заметили группу силовиков, к которым подбегали местные жители.
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