«Сбер» ищет коллектора в ХМАО на зарплату в 110 тысяч рублей. Инфографика

13 июля 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Сотруднику необходимо вести переговоры с клиентами, чтобы вернуть долги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «СберБанк» заявил о вакантной должности в ХМАО старшего специалиста по взысканию долгов на зарплату от 110 тысяч рублей — это одна из самых высокооплачиваемых вакансий в Югре, согласно HeadHunter. URA.RU составило топ-5 денежных вакансий в регионе по данным сервиса поиска работы. «Старший специалист по взысканию в СберБанк, зарплата от 110 тысяч рублей. Специалист помогает клиентам, попавшим в сложную финансовую ситуацию. Задачи: ездить к клиентам по месту жительства или работы, вести переговоры с клиентами банка с целью возврата просроченной задолженности (лично и по телефону)», — говорится в объявлении на сайте HeadHunter. Вакансия коллектора, согласно cервису hh.ru находится на третьем месте по зарплате в ХМАО. Больше всего денег предлагают региональному управляющему в сети магазинов «Галамарт» — от 180 тысяч рублей. Водителю-экспедитору работодатели из «Магнита» готовы платить от 115 тысяч. Тем временем на еще одной вакансии от «Сбера» — клиентский топ-менеджер, — предлагают зарплату от 93 тысяч. А вот руководителю точек продаж паровых систем IQOS готовы платить 85 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что школьники Сургута за летнюю работу получат меньше, чем их сверстники из Нижневартовска. В Сургуте у подростка за месяц работы после вычета налогов останется восемь тысяч рублей, а в Нижневартовске — 15 тысяч. Самую высокую зарплату предлагают региональному топ-менеджеру сети «Галамарт» Фото: URA.RU

«СберБанк» заявил о вакантной должности в ХМАО старшего специалиста по взысканию долгов на зарплату от 110 тысяч рублей — это одна из самых высокооплачиваемых вакансий в Югре, согласно HeadHunter. URA.RU составило топ-5 денежных вакансий в регионе по данным сервиса поиска работы. «Старший специалист по взысканию в СберБанк, зарплата от 110 тысяч рублей. Специалист помогает клиентам, попавшим в сложную финансовую ситуацию. Задачи: ездить к клиентам по месту жительства или работы, вести переговоры с клиентами банка с целью возврата просроченной задолженности (лично и по телефону)», — говорится в объявлении на сайте HeadHunter. Вакансия коллектора, согласно cервису hh.ru находится на третьем месте по зарплате в ХМАО. Больше всего денег предлагают региональному управляющему в сети магазинов «Галамарт» — от 180 тысяч рублей. Водителю-экспедитору работодатели из «Магнита» готовы платить от 115 тысяч. Тем временем на еще одной вакансии от «Сбера» — клиентский топ-менеджер, — предлагают зарплату от 93 тысяч. А вот руководителю точек продаж паровых систем IQOS готовы платить 85 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что школьники Сургута за летнюю работу получат меньше, чем их сверстники из Нижневартовска. В Сургуте у подростка за месяц работы после вычета налогов останется восемь тысяч рублей, а в Нижневартовске — 15 тысяч.