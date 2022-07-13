Замглавы МВД ЛНР заявил о позорном бегстве наемников с Украины

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Если с начала спецоперации со стороны ВСУ было около 50 тысяч наемников, то сейчас их число не превышает 5 тысяч Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В настоящий момент в Вооруженных силах Украины на Донбассе остается менее 5 тысяч наемников. Это связано с тем, что они массово сбегают. Об этом в эфире телеканала «Первый» заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«С самого начала их было 30-50 тысяч, а сегодня по факту осталось менее 5 тысяч. Ведь большее количество просто позорно убежало отсюда, потому что понимают, что это далеко не сафари», — приводит слова Киселев РИА «Новости». Он также отметил, что на сегодня в ВСУ больше всего наемников из Польши. Он предполагает, что это может быть связано с тем, что они оценивают ситуацию на территории для дальнейшего вторжения.

Ранее Минобороны подсчитало число иностранных наемников на Украине. С начала специальной операции на Украину прибыло 7107 иностранных наемников. Кроме того, приговоренных к смертной казни в ДНР иностранных наемников будут расстреливать в случае исполнения приговора. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса.

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В настоящий момент в Вооруженных силах Украины на Донбассе остается менее 5 тысяч наемников. Это связано с тем, что они массово сбегают. Об этом в эфире телеканала «Первый» заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. «С самого начала их было 30-50 тысяч, а сегодня по факту осталось менее 5 тысяч. Ведь большее количество просто позорно убежало отсюда, потому что понимают, что это далеко не сафари», — приводит слова Киселев РИА «Новости». Он также отметил, что на сегодня в ВСУ больше всего наемников из Польши. Он предполагает, что это может быть связано с тем, что они оценивают ситуацию на территории для дальнейшего вторжения. Ранее Минобороны подсчитало число иностранных наемников на Украине. С начала специальной операции на Украину прибыло 7107 иностранных наемников. Кроме того, приговоренных к смертной казни в ДНР иностранных наемников будут расстреливать в случае исполнения приговора. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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