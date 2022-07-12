Минобороны подсчитало число иностранных наемников на Украине

12 июля 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

С начала спецоперации армия РФ уничтожила 2347 иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С начала специальной операции на Украину прибыло 7107 иностранных наемников. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Минобороны России отслеживает и фиксирует пофамильно всех прибывших на Украину для участия в боевых действиях иностранных наемников. Прибыло с 24.02.2022 7107 человек. Уничтожено 2347 человек, вернулись обратно 2019 человек. Больше всего наемников прибыло из Польши — 1835 человек», — сообщили в Минобороны. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заявили, что на стороне ВСУ сражаются сотни иностранных наемников, пишет «Национальная служба новостей». Фото: скрин telegram-канал Минобороны РФ

С начала специальной операции на Украину прибыло 7107 иностранных наемников. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Минобороны России отслеживает и фиксирует пофамильно всех прибывших на Украину для участия в боевых действиях иностранных наемников. Прибыло с 24.02.2022 7107 человек. Уничтожено 2347 человек, вернулись обратно 2019 человек. Больше всего наемников прибыло из Польши — 1835 человек», — сообщили в Минобороны. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заявили, что на стороне ВСУ сражаются сотни иностранных наемников, пишет «Национальная служба новостей».