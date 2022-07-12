Минобороны подсчитало число иностранных наемников на Украине

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С начала спецоперации армия РФ уничтожила 2347 иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С начала специальной операции на Украину прибыло 7107 иностранных наемников. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Минобороны России отслеживает и фиксирует пофамильно всех прибывших на Украину для участия в боевых действиях иностранных наемников. Прибыло с 24.02.2022 7107 человек. Уничтожено 2347 человек, вернулись обратно 2019 человек. Больше всего наемников прибыло из Польши — 1835 человек», — сообщили в Минобороны.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заявили, что на стороне ВСУ сражаются сотни иностранных наемников, пишет «Национальная служба новостей».

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С начала специальной операции на Украину прибыло 7107 иностранных наемников. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Минобороны России отслеживает и фиксирует пофамильно всех прибывших на Украину для участия в боевых действиях иностранных наемников. Прибыло с 24.02.2022 7107 человек. Уничтожено 2347 человек, вернулись обратно 2019 человек. Больше всего наемников прибыло из Польши — 1835 человек», — сообщили в Минобороны. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заявили, что на стороне ВСУ сражаются сотни иностранных наемников, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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