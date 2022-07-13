Глава ДНР Пушилин: иностранных наемников расстреляют

Приговоренных к смертной казни в ДНР иностранных наемников расстреляют в случае исполнения приговора. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций иностранных наемников будет предполагать расстрел», — сказал Пушилин. Его заявление передает РИА «Новости».
Ранее Глава ДНР Денис Пушилин снял мораторий на смертную казнь, подписав указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс республики. До этого Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни. Глава Минюста ДНР заявлял, что решение по апелляциям наемников будет принято в течение месяца, передает RT.
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Приговоренных к смертной казни в ДНР иностранных наемников расстреляют в случае исполнения приговора. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций иностранных наемников будет предполагать расстрел», — сказал Пушилин. Его заявление передает РИА «Новости». Ранее Глава ДНР Денис Пушилин снял мораторий на смертную казнь, подписав указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс республики. До этого Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни. Глава Минюста ДНР заявлял, что решение по апелляциям наемников будет принято в течение месяца, передает RT.