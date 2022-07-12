Сотрудники полиции уже выясняют обстоятельства случившегося Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске неизвестный мужчина 20 минут избивал девушку, а после силой затащил в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Один из жителей наблюдал за этим и снял на видео, которое после опубликовал в социальных сетях.

«Сегодня в районе 2 часов ночи, неизвестный мужчина избивал молодую девушку около 20 минут. Посадили ее в машину с силой и увезли в неизвестном направлении. Пожалуйста помогите найти ее, чтобы узнать, что все хорошо сейчас с ней», — написал аноним в группе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте».

В комментариях к посту пользователи социальной сети негодуют из-за бездействия оператора. По их мнению, ноябрянин, снимавший это должен был помочь или хотя бы позвонить в полицию.

«Очевидно, по видео, у девушки истерика, она же говорит „не трогай меня, иначе буду орать“. Автор, я понимаю „моя хата с краю“, но блин, где человечность, можно же было вызвать полицию, они бы во всем разобрались. Ну нельзя наблюдать со стороны за насилием», — прокомментировал запись пользователь под именем Chinara Ivanova.

На видеозаписи видно, как мужчина довольно сильно толкает девушку. Также виден автомобиль, который увез ее в неизвестном направлении. Данным постом уже заинтересовались сотрудники полиции, сейчас они выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Факт зарегистрирован. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что автоинспекторы Нового Уренгоя спасли от похищения мужчину, которого пытались увезти в неизвестном направлении двое мужчин. Для остановки автомобиля злоумышленников сотрудникам полиции пришлось открыть огонь по колесам.