Вадим Шумков рассказал, что крупные торговые сети ценят качество курганских продуктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, как продвигает продукцию местных производителей в крупные супермаркеты. В этом помогают закупочные сессии. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Третий год правительство организует закупочные сессии для наших сельхозтоваропроизводителей с участием представителей и руководства крупных торговых сетей. Для нас важно, чтобы на полках магазинов крупных торговых сетей были товары местных производителей», — написал Шумков. Курганские котлеты, колбасы, молочная продукция, консервы, хлебобулочные изделия представлены в магазинах «Пятерочка», «Лента», «Магнит», «Монетка», «Метрополис».

Губернатор отметил, что 14 июля пройдет торгово-закупочная сессия с «Магнитом». По его словам, представители крупных торговых сетей высоко оценивают качество курганских продуктов.

Ранее URA.RU писало, что курганские сельхозтоваропроизводители готовы замещать импортные продукты в условиях санкций, гарантируя качество. Об этом заявлял председатель перерабатывающего кооператива «Натуральный фермерский продукт» Евгений Корытов.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы, особенно — после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.