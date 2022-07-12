Новый главврач клиники хочет открыть уникальный для Кургана центр

В железнодорожной больнице Кургана хотят обустроить эндоскопический центр Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главврач курганской больницы «РЖД-Медицина» Николай Шишменцев планирует открыть на базе клиники эндоскопический центр. В нем будут проводить колоноскопию под наркозом, рассказал URA.RU Шишменцев.

«Я планирую заняться развитием эндоскопической службы. Насколько мне известно, в Кургане и Курганской области в этом есть определенные сложности. Записаться на эндоскопические исследования не просто. Мы хотим эту потребность закрыть — создать центр эндоскопии, где будет доступно исследование желудка и кишечника, в том числе колоноскопия под наркозом. В последующем планируем удалять полипы толстого кишечника», — рассказал Николай Шишменцев.

Для центра будет закуплено современное качественное оборудование (видеогастроскоп, видеоколоноскоп). Часть пациентов будут принимать по полису ОМС, а часть — платно. «Колоноскопия для российского человека это что-то страшное. Когда я говорю о том, что пациентам необходимо провести это обследование, как правило 7 человек из 10 очень пугаются. Мы хотим обеспечить возможность прохождения этой процедуры, в том числе под анестезией. Это очень востребовано. Каждому человеку старше 50 лет показано такое обследование. В России достаточно высокая частота выявления рака толстой кишки. Но, к сожалению, фонд ОМС такую процедуру (с применением наркоза) не оплачивает, она будет платная», — сказал главврач клиники.

Шишменцев также планирует продолжать работу по своему научному направлению — лечение хронических, длительно не заживающих язв нижних конечностей с использованием клеточных технологий. «Хотелось бы заняться внедрением этой технологии, потому что в России пока я единственный, кто этим занимается. Достаточно сложно будет совмещать эту работу, но я постараюсь. В Челябинске я занимался этой работой активно и получал хорошие результаты», — сказал он.

Ранее URA.RU сообщало, что в больнице «РЖД-Медицина» Кургана назначен новый главный врач. Им стал колопроктолог, хирург из Челябинска Николай Шишменцев.