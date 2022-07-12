Ягоды и грибы позволяют заработать в ЯНАО десятки тысяч рублей

На севере активный сбор грибов начинается в августе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сезонный заработок на сборе грибов и ягод в ЯНАО может принести хороший доход. Жители региона поделились с корреспондентом URA.RU, как заработать, собирая дикоросы.

«Я работаю вахтой — месяц на месяц. Когда приезжаю в город, занимаюсь сбором грибов, если каждый день собирать по два ведра примерно, то можно заработать 30-40 тысяч в месяц», — рассказала жительница Нового Уренгоя.

Помимо грибов ямальцы занимаются сбором и продажей ягод. «Обычно я собираю по пять ведер, бывает больше, бывает меньше, зависит от места сбора. У меня конечно есть свои, наработанные годами, места. В день я могу заработать как две тысячи, так и десять. Сейчас, к примеру, сезон морошки, ее очень хорошо берут, так как ее сложнее добыть, чем чернику или голубику», — рассказала женщина. Также собеседница добавила, что конкуренция среди продавцов небольшая, обычно продажей занимаются в центре города, возле супермаркета либо в развитых жилых районах. За месяц-два активной работы можно заработать порядка ста тысяч.

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