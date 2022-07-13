ЛНР получила признание независимости от КНДР

Северная Корея признала независимость обеих республик Донбасса
Корейская народная демократическая республика (КНДР) признала независимость ЛНР. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве Северной Кореи.
Ранее КНДР признала независимость ДНР. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, это еще одна победа дипломатии республики. «Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться», — подчеркнул он.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»