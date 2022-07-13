ЛНР получила признание независимости от КНДР

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Флаг ЛНР в Дамаске Сирии вместо украинского, флаг лнр
Северная Корея признала независимость обеих республик Донбасса Фото:

Корейская народная демократическая республика (КНДР) признала независимость ЛНР. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве Северной Кореи.

Ранее КНДР признала независимость ДНР. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, это еще одна победа дипломатии республики. «Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться», — подчеркнул он.

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Корейская народная демократическая республика (КНДР) признала независимость ЛНР. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве Северной Кореи. Ранее КНДР признала независимость ДНР. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, это еще одна победа дипломатии республики. «Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться», — подчеркнул он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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