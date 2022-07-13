Киев разорвал дипотношения с КНДР

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
В Киеве назвали действия КНДР попыткой подорвать территориальную целостность Украины Фото:

Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР. Причиной стало признание Северной Кореей независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна… Признание северокорейским режимом „субъектности“ российских режимов в Донецкой и Луганщине ничтожно», — говорится в заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, опубликованном на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины подчеркнули, что политические и экономические контакты с КНДР и так не ведутся «из-за наложенных на эту страну международных санкций». Также Кулеба пообещал «максимально жестко реагировать на посягательство на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Ранее КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин в ответ заявил, что республика «признательна народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса».

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Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР. Причиной стало признание Северной Кореей независимости Донецкой и Луганской народных республик. «Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна… Признание северокорейским режимом „субъектности“ российских режимов в Донецкой и Луганщине ничтожно», — говорится в заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, опубликованном на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства. В МИД Украины подчеркнули, что политические и экономические контакты с КНДР и так не ведутся «из-за наложенных на эту страну международных санкций». Также Кулеба пообещал «максимально жестко реагировать на посягательство на суверенитет и территориальную целостность» Украины. Ранее КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин в ответ заявил, что республика «признательна народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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