Киев разорвал дипотношения с КНДР 13 июля 2022 в 22:03 Размер текста - 17 + В Киеве назвали действия КНДР попыткой подорвать территориальную целостность Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР. Причиной стало признание Северной Кореей независимости Донецкой и Луганской народных республик. «Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна… Признание северокорейским режимом „субъектности“ российских режимов в Донецкой и Луганщине ничтожно», — говорится в заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, опубликованном на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства. В МИД Украины подчеркнули, что политические и экономические контакты с КНДР и так не ведутся «из-за наложенных на эту страну международных санкций». Также Кулеба пообещал «максимально жестко реагировать на посягательство на суверенитет и территориальную целостность» Украины. Ранее КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин в ответ заявил, что республика «признательна народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса». Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР. Причиной стало признание Северной Кореей независимости Донецкой и Луганской народных республик. «Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна… Признание северокорейским режимом „субъектности“ российских режимов в Донецкой и Луганщине ничтожно», — говорится в заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, опубликованном на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства. В МИД Украины подчеркнули, что политические и экономические контакты с КНДР и так не ведутся «из-за наложенных на эту страну международных санкций». Также Кулеба пообещал «максимально жестко реагировать на посягательство на суверенитет и территориальную целостность» Украины. Ранее КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин в ответ заявил, что республика «признательна народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям