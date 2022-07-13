Тюменцы потребовали от властей создать больше бесплатных пляжей

По словам тюменцев, в городе необходимо создать больше бесплатных пляжей и мест для купания Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени пожаловались на отсутствие муниципальных пляжей и мест для купания в городе. Об этом тюменцы сообщили в комментариях на странице главы региона в соцсетях. Однако в городской администрации заявили, что организовать больше мест для отдыха невозможно, так как муниципальные водоемы не соответствуют гигиеническим требованиям.

«В Тюмени требуется больше муниципальных мест отдыха пляжного, хорошо оснащенного, для купания жителей, климат меняется стремительно, жителей много, на Верхнем бору в жару коллапс, дорого доя семьи с детьми, пробки, огромные очереди», — написала пользовательница Евгения Левенцова.

Тюменке ответила официальная группа администрации города. Страница мэрии сообщила, что муниципальные водоемы не соответствуют ряду требований, из-за чего невозможно организовать дополнительное пространство для отдыха.

«По результатам ежегодных исследований поверхностной воды в муниципальных водных объектах, выявлены превышения предельно допустимой концентрации по химическим показателям. <…> Стоит отметить, что площадь прибрежной полосы муниципальных водных объектов в условиях сложившейся застройки является недостаточной для размещения инфраструктуры, необходимой для организации купания», — написала группа городской администрации.

Ранее URA.RU писало, что в двух тюменских озерах нашли глистов. Роспотребнадзор Тюменской области назвал всего восемь водоемов, безопасных для купания.