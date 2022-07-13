Куница загрызла утенка депутата Гартунга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проект люди - Марафонцы. Екатеринбург, птицы, материнство, утка, утята, мамас детьми
Депутат регулярно снимал видео о жизни птиц Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг сообщил о гибели утенка, который вместе с семьей поселился недалеко от его дома. Впервые парламентарий рассказал об утятах в мае.

«Последние дни перед тем, как утята улетят. К сожалению, их осталось только трое, четвертого загрызла куница. И как только она смогла к нам пробраться?», — написал Гартунг на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее депутат рассказывал, что дикая утка свила гнездо возле его дома. В конце мая у нее вылупилось восемь утят. Депутат поставил для утки дом, чтобы обезопасить утят от других птиц. Он вместе с внуками стал наблюдать за жизнью птиц, несколько раз публиковал видеозаписи с птицами.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг сообщил о гибели утенка, который вместе с семьей поселился недалеко от его дома. Впервые парламентарий рассказал об утятах в мае. «Последние дни перед тем, как утята улетят. К сожалению, их осталось только трое, четвертого загрызла куница. И как только она смогла к нам пробраться?», — написал Гартунг на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее депутат рассказывал, что дикая утка свила гнездо возле его дома. В конце мая у нее вылупилось восемь утят. Депутат поставил для утки дом, чтобы обезопасить утят от других птиц. Он вместе с внуками стал наблюдать за жизнью птиц, несколько раз публиковал видеозаписи с птицами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...