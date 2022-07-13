Куница загрызла утенка депутата Гартунга

Депутат регулярно снимал видео о жизни птиц Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг сообщил о гибели утенка, который вместе с семьей поселился недалеко от его дома. Впервые парламентарий рассказал об утятах в мае.

«Последние дни перед тем, как утята улетят. К сожалению, их осталось только трое, четвертого загрызла куница. И как только она смогла к нам пробраться?», — написал Гартунг на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее депутат рассказывал, что дикая утка свила гнездо возле его дома. В конце мая у нее вылупилось восемь утят. Депутат поставил для утки дом, чтобы обезопасить утят от других птиц. Он вместе с внуками стал наблюдать за жизнью птиц, несколько раз публиковал видеозаписи с птицами.