«Россия» станет чаще летать из Челябинска в Петербург

Число рейсов вырастет до 21 в неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиакомпания «Россия» увеличит до 21 количество еженедельных рейсов на линии Санкт-Петербург — Челябинск. Пока на этом направлении действует 15 рейсов в неделю.

«С июля из аэропорта Пулково авиакомпания „Россия“ наращивает число рейсов в десять городов России. Для пассажиров станут более доступными путешествия в Иркутск, Казань, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Орск, Сочи, Сургут, Уфу и Челябинск», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение авиагавани.

Рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург осуществляют авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» и Smartavia. В летний период самолеты по этому направлению летают ежедневно.