«Россия» станет чаще летать из Челябинска в Петербург

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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт игорь курчатов
Число рейсов вырастет до 21 в неделю Фото:

Авиакомпания «Россия» увеличит до 21 количество еженедельных рейсов на линии Санкт-Петербург — Челябинск. Пока на этом направлении действует 15 рейсов в неделю.

«С июля из аэропорта Пулково авиакомпания „Россия“ наращивает число рейсов в десять городов России. Для пассажиров станут более доступными путешествия в Иркутск, Казань, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Орск, Сочи, Сургут, Уфу и Челябинск», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение авиагавани.

Рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург осуществляют авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» и Smartavia. В летний период самолеты по этому направлению летают ежедневно.

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Авиакомпания «Россия» увеличит до 21 количество еженедельных рейсов на линии Санкт-Петербург — Челябинск. Пока на этом направлении действует 15 рейсов в неделю. «С июля из аэропорта Пулково авиакомпания „Россия“ наращивает число рейсов в десять городов России. Для пассажиров станут более доступными путешествия в Иркутск, Казань, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Орск, Сочи, Сургут, Уфу и Челябинск», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение авиагавани. Рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург осуществляют авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» и Smartavia. В летний период самолеты по этому направлению летают ежедневно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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