Лиза Монеточка сравнила беременность с муравьем. Видео

14 июля 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

Монеточка продолжает познавать беременность (архивное фото) Фото: Марина Молдавская © URA.RU Певица из Екатеринбурга Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) сравнила фигуру беременной девушки с муравьем. Своим «открытием» она поделилась в своих соцсетях. «Ребят, интересно, поймете ли вы меня? Я заметила, что беременная фигура очень похожа на муравья», — рассказала Монеточка. Исполнительница пояснила, что имела в виду. «Это (тело беременной — прим. ред.) не гармоничные перепады, потому что здесь [живот] выдается вперед, здесь [попа] выдается назад. И получается такое ровно тельце, от которого отходят круги. Вот такая муравьиная история», — объяснилась артистка. Ранее URA.RU писало, что беременная Монеточка призналась, что читает женские форумы, на которых часто находит удивительные рассуждения женщин о послеродовой депрессии. Это для того, чтобы морально себя подготовить.

Певица из Екатеринбурга Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) сравнила фигуру беременной девушки с муравьем. Своим «открытием» она поделилась в своих соцсетях. «Ребят, интересно, поймете ли вы меня? Я заметила, что беременная фигура очень похожа на муравья», — рассказала Монеточка. Исполнительница пояснила, что имела в виду. «Это (тело беременной — прим. ред.) не гармоничные перепады, потому что здесь [живот] выдается вперед, здесь [попа] выдается назад. И получается такое ровно тельце, от которого отходят круги. Вот такая муравьиная история», — объяснилась артистка. Ранее URA.RU писало, что беременная Монеточка призналась, что читает женские форумы, на которых часто находит удивительные рассуждения женщин о послеродовой депрессии. Это для того, чтобы морально себя подготовить.