13 июля 2022

Лиза Монеточка сравнила беременность с муравьем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паблик Маркет. Открытие и концерт Лизы Монеточки. Екатеринбург, монеточка лиза
Монеточка продолжает познавать беременность (архивное фото) Фото:

Певица из Екатеринбурга Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) сравнила фигуру беременной девушки с муравьем. Своим «открытием» она поделилась в своих соцсетях.

«Ребят, интересно, поймете ли вы меня? Я заметила, что беременная фигура очень похожа на муравья», — рассказала Монеточка.

Исполнительница пояснила, что имела в виду. «Это (тело беременной — прим. ред.) не гармоничные перепады, потому что здесь [живот] выдается вперед, здесь [попа] выдается назад. И получается такое ровно тельце, от которого отходят круги. Вот такая муравьиная история», — объяснилась артистка.

Ранее URA.RU писало, что беременная Монеточка призналась, что читает женские форумы, на которых часто находит удивительные рассуждения женщин о послеродовой депрессии. Это для того, чтобы морально себя подготовить.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Певица из Екатеринбурга Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) сравнила фигуру беременной девушки с муравьем. Своим «открытием» она поделилась в своих соцсетях. «Ребят, интересно, поймете ли вы меня? Я заметила, что беременная фигура очень похожа на муравья», — рассказала Монеточка. Исполнительница пояснила, что имела в виду. «Это (тело беременной — прим. ред.) не гармоничные перепады, потому что здесь [живот] выдается вперед, здесь [попа] выдается назад. И получается такое ровно тельце, от которого отходят круги. Вот такая муравьиная история», — объяснилась артистка. Ранее URA.RU писало, что беременная Монеточка призналась, что читает женские форумы, на которых часто находит удивительные рассуждения женщин о послеродовой депрессии. Это для того, чтобы морально себя подготовить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...