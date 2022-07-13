13 июля 2022
12 июля 2022

Приставы ХМАО выявили эффективную меру взыскания долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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ФССП. Пермь, неведомский сергей, фссп по пермскому краю, флаг фссп, логотип фссп
Арест личного автомобиля — лучшая мера по взысканиям задолженности с граждан Фото:

В федеральной службе судебных приставов по ХМАО самой эффективной мерой борьбы с должниками считают арест автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«Как показывает практика, арест автотранспортных средств является самой действенной и эффективной мерой, применяемой к должникам для побуждения их к выплате задолженностей», — сообщает пресс-служба ФССП.

В Сургуте приставом был подвергнут аресту автомобиль «AUDI A6», владелица которого имела задолженность по штрафам ГИБДД на сумму более 430 тыс. рублей. После ареста автомобиля, сургутянка в течение недели ликвидировала все задолженности, включая судебные издержки.

В Нижневартовске был арестован автомобиль «Land Rover», владелец которого получил более 50 штрафов и отказался оплатить их добровольно. Вартовчанин в короткие сроки оплатил все административные штрафы и задолженность по судебному документу в пользу кредитной организации.

Ранее URA.RU рассказывало, что приставы ХМАО назвали города, где больше всего должников по алиментам. В тройку лидеров вошли Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск.

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В федеральной службе судебных приставов по ХМАО самой эффективной мерой борьбы с должниками считают арест автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «Как показывает практика, арест автотранспортных средств является самой действенной и эффективной мерой, применяемой к должникам для побуждения их к выплате задолженностей», — сообщает пресс-служба ФССП. В Сургуте приставом был подвергнут аресту автомобиль «AUDI A6», владелица которого имела задолженность по штрафам ГИБДД на сумму более 430 тыс. рублей. После ареста автомобиля, сургутянка в течение недели ликвидировала все задолженности, включая судебные издержки. В Нижневартовске был арестован автомобиль «Land Rover», владелец которого получил более 50 штрафов и отказался оплатить их добровольно. Вартовчанин в короткие сроки оплатил все административные штрафы и задолженность по судебному документу в пользу кредитной организации. Ранее URA.RU рассказывало, что приставы ХМАО назвали города, где больше всего должников по алиментам. В тройку лидеров вошли Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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