«Ямал» выполнил поручение главы ЯНАО

Количество южных рейсов увеличили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» запустила дополнительные рейсы в Сочи. Об этом сообщается в соцсетях компании.

«По Вашим многочисленным просьбам открыли дополнительные рейсы для жителей ЯНАО в Сочи и обратно: из Нового Уренгоя: 26.07, 02.08, 09.08, 06.09. Сочи 07:00 — Новый Уренгой 14:10, Новый Уренгой 15:30 — Сочи 19:00. Из Ноябрьска в Сочи: 22.07, 08.08, 22.08, 08.09. Время выполнения различается в зависимости от дня вылета. Из Сочи в Ноябрьск: 23.07, 09.08, 23.08, 09.09; Сочи 07:00 — Ноябрьск 13:40», — говорится в сообщении.

Стоимость билета из Нового Уренгоя в Сочи начинается от 11 650 рублей. Из Ноябрьска — 11 400 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил авиакомпании «Ямал» увеличить количество рейсов в Сочи. Об этом его неоднократно просили сами жители.