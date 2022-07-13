Курганцы останутся без питьевой воды на трое суток

Курганцев просят заранее запастись водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана из-за ремонта на городских очистных сооружениях, а также последующего обеззараживания сети хлором почти трое суток останутся без питьевой воды. Запасы воды необходимо сделать заранее, предупреждают в пресс-службе компании «Водный союз».

«Вечером 14 июля будет снижено давление в сети холодного водоснабжения, так как начнется массовый разбор воды перед ее полным отключением. Поэтому запасы необходимо сделать заранее», — предупредили в компании «Водный союз».

По данным компании, в полночь водоснабжение Кургана, поселка Юргамыш, села Кетово, микрорайонов Путейский, Увал, Черемухово и Тополя будет прекращено. Восстановить водоснабжение планируется к 24-00 15 июля. Однако в течение следующего дня, 16 июля, для промывки системы будет подана вода с повышенным содержанием хлора. После обеззараживания сети, 17 июля, аккредитованная лаборатория «Водного Союза» произведет отбор проб на 17-ти контрольных точках и проверит ее на соответствие нормам и требованиям СанПиН. Результаты планируется получить в течение дня 18 июля. До получения анализов использовать воду можно будет только для технических нужд. «Водный союз» сообщит о результатах исследований.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане 15 июля на сутки отключат подачу холодной воды для проведения ремонта на городских очистных сооружениях. «Водный союз» будет выполнять ремонт на «Арбинке».