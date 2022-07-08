08 июля 2022
07 июля 2022

В Кургане на сутки отключат воду из-за ремонта «Арбинки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на Арбинских очистных сооружениях. Курган, трубопровод, ремонт труб, ремонт, арбинский водопровод, арбинка
Курган останется на сутки без воды из-за ремонта очистных сооружений Фото:

В Кургане 15 июля на сутки отключат подачу холодной воды для проведения ремонта на городских очистных сооружениях. Информация появилась на сайте администрации Кургана.

«Отключить подачу воды с очистных сооружений водопровода „Арбинка“ на г. Курган в период с 00-00 часов 15.07.2022 г. до 24-00 часов 15.07.2022 г. с частичным опорожнением водоводов», — гласит постановление №4472 от 8.07.2022 г. Выполнять ремонтные работы будет компания «Водный союз».

Вернуть подачу воды в Кургане и других населенных пунктах Курганской области планируют по окончании работ к началу следующих суток. 16 июля в течение 24 часов организация выполнит санитарную промывку водных сетей. После проведения дезинфекции «Водный союз» проведет контроль качества воды.

Ранее URA.RU сообщало, что без воды останутся жители райцентра Курганской области. С 11 по 13 июля из-за ремонта приостановят подачу воды в село Целинное.

В Кургане 15 июля на сутки отключат подачу холодной воды для проведения ремонта на городских очистных сооружениях. Информация появилась на сайте администрации Кургана. «Отключить подачу воды с очистных сооружений водопровода „Арбинка“ на г. Курган в период с 00-00 часов 15.07.2022 г. до 24-00 часов 15.07.2022 г. с частичным опорожнением водоводов», — гласит постановление №4472 от 8.07.2022 г. Выполнять ремонтные работы будет компания «Водный союз». Вернуть подачу воды в Кургане и других населенных пунктах Курганской области планируют по окончании работ к началу следующих суток. 16 июля в течение 24 часов организация выполнит санитарную промывку водных сетей. После проведения дезинфекции «Водный союз» проведет контроль качества воды. Ранее URA.RU сообщало, что без воды останутся жители райцентра Курганской области. С 11 по 13 июля из-за ремонта приостановят подачу воды в село Целинное.
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© Служба новостей «URA.RU»
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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