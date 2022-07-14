Леонидов и Макаревич возвращаются из Израиля в РФ за заработком

Ранее Андрей Макаревич заявил, что планирует сделать Израиль центром своей жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Андрей Макаревич и Максим Леонидов, уехавшие за границу с началом спецоперации на Украине, возвращаются на Родину за привычным заработком. Об этом сообщает StarHit.

«Андрей Макаревич и Максим Леонидов осудили Россию и приняли решение жить в Израиле, считая, что эта страна идеально подойдет для них и их детей. Вот только зарабатывать им все равно приходится на Родине», — пишут на сайте StarHit.

В начале августа Леонидов должен был дать концерты в Москве. Размер его гонораров колеблется от 500 до 800 тысяч. Однако выступления звезды отменили, по какой причине — неизвестно. «Мои планы — сделать Израиль центром жизни моей семьи. Ребенок у меня идет учиться в израильскую школу, думаю, с сентября. У нас двое детей. Взрослая дочка остается за границей, не в России, будет учиться где-то в Европе. А сын с нами, в Израиле», — заявлял певец.

Андрей Макаревич отправится в тур по городам России вместе с «Машиной времени». Депутат Госдумы Сергей Соловьев высказался о желании Макаревича поработать в РФ. «В ситуации с высказанным Макаревичем желанием выступить в России я могу сказать только одно — начали кончаться деньги, да и аудитория за границей, конечно, кратно меньше, так что ничего удивительного», — поделился он личным мнением.

Ранее концерты «Машины времени» отменили из-за грубого высказывания Макаревича в оправдание российских звезд, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине.