Концерты «Машины времени» отменили в РФ после слов Макаревича

21 апреля 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Россияне не смогут попасть на концерты «Машины времени» Фото: Размик Закарян © URA.RU Концерты «Машины времени» в России отменили. Об этом сообщил представитель группы. «Действительно, концерты отменяются», — передает его слова РИА «Новости». Лидер коллектива Андрей Макаревич выразил сожаление поклонникам, которые не попадут на выступление его группы, сообщает «Федеральное агентство новостей». При этом он отметил, что концерты «Машины времени» отменяли еще в СССР, и в этом нет ничего нового. Ранее Макаревич грубо высказался в сторону россиян, оправдывая «звезд эстрады», которые поспешно покинули страну после начала спецоперации на Украине. «Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас. Потому что Россия — они, а не вы», — заявил Макаревич в своем блоге. Это высказывание вызвала негодование у многих звезд. В частности, продюсер Максим Фадеев заявил, что уехать из России — это то же самое, что бросить родную мать. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Концерты «Машины времени» в России отменили. Об этом сообщил представитель группы. «Действительно, концерты отменяются», — передает его слова РИА «Новости». Лидер коллектива Андрей Макаревич выразил сожаление поклонникам, которые не попадут на выступление его группы, сообщает «Федеральное агентство новостей». При этом он отметил, что концерты «Машины времени» отменяли еще в СССР, и в этом нет ничего нового. Ранее Макаревич грубо высказался в сторону россиян, оправдывая «звезд эстрады», которые поспешно покинули страну после начала спецоперации на Украине. «Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас. Потому что Россия — они, а не вы», — заявил Макаревич в своем блоге. Это высказывание вызвала негодование у многих звезд. В частности, продюсер Максим Фадеев заявил, что уехать из России — это то же самое, что бросить родную мать.