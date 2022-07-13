Стадион, подаренный властям Кургана, отремонтируют москвичи

На благоустройство стадиона потратят около 67 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Благоустройством курганского стадиона «Локомотив», который ранее представители РЖД передали местным властям, займется ООО «Билдинг Технолоджис» из Москвы. Стоимость контракта составит около 67 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Результат определения подрядчика на благоустройство кластера, расположенного по адресу: город Курган, ул. Пушкина, 14. По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка соответствует требованиям. Победителем признан ООО „Билдинг Технолоджис“. Стоимость контракта: 66 843 280,00 рублей», — говорится на сайте. Заказчиком выступает МБУ «Дирекция социальных объектов» города Кургана.

В планах замена трибун, входной группы стадиона, душевых и туалетных кабин. Также будет произведено благоустройство территории на общей площади 19 717 квадратных метров. Кроме этого, подрядчик должен будет выполнить озеленение и установить малые архитектурные формы. Окончить работы должны до 15 ноября 2022 года.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что в 2022 году планируется обновление стадиона. По словам главы региона, территорию спортобъекта превратят в спортивно-рекреационный парк.