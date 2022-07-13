Гомофобы Екатеринбурга выйдут на пикник в скандальном сквере

14 июля 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Пикник пройдет в сквере 19 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Движение «Белые в городе» объявило о «Гомофобном пикнике» в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге, который прославился на всю страну из-за протестов против строительства храма Святой Екатерины в 2019 году. «С собой можно взять плед или одеяло, печенье, чай в термосе», — анонсировали активисты в своем telegram-канале. Пикник пройдет 19 июля — в рамках молодежного фестиваля «Традиционная неделя» сразу после Царских дней. За день до этого, в понедельник, они проведут лекцию «Мораль и нравственность в 21 веке», а 20 июля — экскурсию «Правый Екатеринбург». В четверг единомышленники соберутся в сквере за Оперным театром у фонтанов — на просмотр фильма, в пятницу — на выставке картин Павлика Морозова, в субботу — на дебатах с общественником Владиславом Постниковым. Завершится фестиваль турнирами в компьютерном клубе и на волейбольной площадке. «Традиционная неделя» проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Его даты на этот год пока не известны.

Движение «Белые в городе» объявило о «Гомофобном пикнике» в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге, который прославился на всю страну из-за протестов против строительства храма Святой Екатерины в 2019 году. «С собой можно взять плед или одеяло, печенье, чай в термосе», — анонсировали активисты в своем telegram-канале. Пикник пройдет 19 июля — в рамках молодежного фестиваля «Традиционная неделя» сразу после Царских дней. За день до этого, в понедельник, они проведут лекцию «Мораль и нравственность в 21 веке», а 20 июля — экскурсию «Правый Екатеринбург». В четверг единомышленники соберутся в сквере за Оперным театром у фонтанов — на просмотр фильма, в пятницу — на выставке картин Павлика Морозова, в субботу — на дебатах с общественником Владиславом Постниковым. Завершится фестиваль турнирами в компьютерном клубе и на волейбольной площадке. «Традиционная неделя» проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Его даты на этот год пока не известны.