Гомофобы Екатеринбурга выйдут на пикник в скандальном сквере

Движение «Белые в городе» объявило о «Гомофобном пикнике» в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге, который прославился на всю страну из-за протестов против строительства храма Святой Екатерины в 2019 году.
«С собой можно взять плед или одеяло, печенье, чай в термосе», — анонсировали активисты в своем telegram-канале. Пикник пройдет 19 июля — в рамках молодежного фестиваля «Традиционная неделя» сразу после Царских дней.
За день до этого, в понедельник, они проведут лекцию «Мораль и нравственность в 21 веке», а 20 июля — экскурсию «Правый Екатеринбург». В четверг единомышленники соберутся в сквере за Оперным театром у фонтанов — на просмотр фильма, в пятницу — на выставке картин Павлика Морозова, в субботу — на дебатах с общественником Владиславом Постниковым. Завершится фестиваль турнирами в компьютерном клубе и на волейбольной площадке.
«Традиционная неделя» проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Его даты на этот год пока не известны.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»