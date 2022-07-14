Владимир Путин год назад поручил обеспечить россиян газом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одиннадцать сел Режевского района в течение пяти лет должны быть газифицированы. Такое решение вынес суд, признав справедливой жалобу местных жителей на бездействие чиновников, не выполняющих поручение президента России Владимира Путина. Один из активистов, борющихся за газификацию — Алексей Бормотов — рассказал URA.RU, как сельчане выживают без газа.

Свою борьбу за газ жители 11 деревень и сел — Арамашка, Глинское, Каменка, Сохарево, Жуково, Клевакино, Ощепково, Чепчугово, Линевское, Голендухино и Точильный ключ — начали три года назад. В населенных пунктах проживает порядка 10 тысяч человека, которые хотели бы иметь в домах газ. В настоящее время жилища отапливаются дровами: люди жалуются, что это дорого и очень опасно.

Сельчане тратят кучу денег на дрова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«У нас даже школы и детские сады на печном отоплении, а ведь Режевской район всего в часе езды от Екатеринбурга! Зимой топить приходится четыре раза в день. За сезон на дрова уходит 75 тысяч рублей. Но кроме дороговизны это еще и опасно из-за возможных пожаров», — рассказал житель села Жуково Алексей Бормотов.

После нескольких собраний народ проголосовал за подключение домов к газовым сетям, тем более что в Свердловской области есть две программы по газификации сельской местности. «Но администрация всячески пыталась этот вопрос замять. Основная причина — проектная документация стоит денег, а их в бюджете нет», — объясняет мужчина.

В итоге жители четырех сел объединились и обратились в Режевской городской суд с коллективным иском, пожаловавшись на бездействие чиновников. Такую же жалобу они направили в прокуратуру, которая в свою очередь также обратилась в суд. В суде признали бездействие администрации и обязали местные власти в течение пяти ближайших лет провести газ в дома. Чиновники попытались оспорить решение, однако Свердловский областной суд не удовлетворил апелляцию.

«Но пока все по-прежнему глухо. Я направил в режевскую администрацию письмо с требованием отчитаться о проделанной работе. Жду ответ. Скоро у президента Владимира Путина прямая линия — хочу обратиться к нему. Для нас газ не просто способ отопления, это развитие сел. Сейчас молодежь стремится уехать из нашей глуши в города», — говорит Бормотов.

Межпоселковый газопровод должен решить проблемы людей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В режевской администрации URA.RU заверили, что работы по газоснабжению ведутся. «Мы на сегодня вносим изменения в схему по газоснабжению городского округа, будем согласовывать их с газораспределительными компаниями. После обращения президента внимания на эту проблему дело сдвинулось с мертвой точки. Мы однозначно эту работу не бросаем», — сказал замглавы администрации Александр Кочурин.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область получила дополнительно 700 млн рублей из федеральных средств на социальную газификацию. Ее поручил провести президент РФ Владимир Путин.

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