Курганское правительство арендовало офис у «Известий» в Москве

Власти Курганской области арендовали помещение в центре Москвы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области брало в аренду офис в Москве у газеты «Известия». В нем располагалось представительство региона при правительстве России. Документы и данные по оплате размещены на сайте госзакупок.

Арендодателем является редакция газеты «Известия», арендатором — заместитель губернатора Курганской области — руководитель представительства Курганской области при российском правительстве Андрей Алексеев. «Арендодатель передает, а арендатор принимает во временное владение и пользование (аренда) нежилые помещения по адресу: Москва, ул. Тверская, дом 18, корпус 1, 3 этаж», — указано в государственном контракте.

Согласно плану помещения, курганские власти брали в аренду три кабинета. Общая сумма контракта составила 1 млн 654 тысячи рублей. Каждый месяц — с января по июнь — арендная плата была 275 688 рублей 33 копейки. На сайте госзакупок говорится, что оплата шла за счет бюджетных средств. В сервисе «Дубльгис» указано, что в здании №18 по улице Тверской в Москве работает представительство Курганской области.

В редакции газеты «Известия» по телефону не стали комментировать информацию об аренде помещения. Попросили направить официальный запрос, который был отправлен. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области также направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать аренду помещения у газеты и рассказать, где будет находиться представительство региона после завершения договора. На момент публикации ответ не поступил.