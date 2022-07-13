13 июля 2022

Виновник ДТП в центре Тюмени скрылся с места происшествия. Видео

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Авария на улице Республики. Тюмень, автомобильная авария, дтп, авария, гибдд, дорожно-транспортное проишествие
Тюменец скрылся с места ДТП после того, как узнал, что туда приедут сотрудники госавтоинспекции Фото:

Виновник ДТП в центре Тюмени скрылся после того, как узнал, что на место происшествия должны приехать сотрудники госавтоинспекции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Предварительно в первом часу дня 14 июля на перекрестке улиц Малыгина и Шиллера водитель автомобиля ВАЗ 2112, предположительно 18 лет, нарушил требования сигнала светофора в результате чего произошло столкновение с автомобилем Газель. Узнав о том, что на место выехали сотрудники ГИБДД тюменец скрылся», — рассказали в пресс-службе.

Также в УГИБДД по Тюменской области предположили, что у виновника ДТП, возможно, отсутствуют водительские права. В результате аварии, помимо водителя автомобиля ВАЗ 2112, никто не пострадал. Также очевидцы происшествия поделились видео аварии в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

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Виновник ДТП в центре Тюмени скрылся после того, как узнал, что на место происшествия должны приехать сотрудники госавтоинспекции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Предварительно в первом часу дня 14 июля на перекрестке улиц Малыгина и Шиллера водитель автомобиля ВАЗ 2112, предположительно 18 лет, нарушил требования сигнала светофора в результате чего произошло столкновение с автомобилем Газель. Узнав о том, что на место выехали сотрудники ГИБДД тюменец скрылся», — рассказали в пресс-службе. Также в УГИБДД по Тюменской области предположили, что у виновника ДТП, возможно, отсутствуют водительские права. В результате аварии, помимо водителя автомобиля ВАЗ 2112, никто не пострадал. Также очевидцы происшествия поделились видео аварии в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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