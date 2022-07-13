13 июля 2022

«Л’Этуаль» открыл онлайн-продажу секс-игрушек в Ханты-Мансийске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый магазин парфюмерии и косметики сети «Л'Этуаль» в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, лэтуаль, парфюмерия, магазин, летуаль, сметика, бутик
Но на прилавках такие товары не стоят Фото:

В магазинах «Л’Этуаль» Ханты-Мансийска началась онлайн-продажа секс-игрушек. Эту информацию корреспонденту URA.RU подтвердили представители одного из магазинов сети в окружной столице.

«Пока в Ханты-Мансийске интим-товары на прилавках Л’Этуаль отсутствуют, однако их можно приобрести с помощью нашего приложения на маркетплейсе, затем, предъявив паспорт, забрать по адресу одного из наших филиалов», — рассказала сотрудница торговой сети.

В самой компании появление в продаже секс-игрушек назвали «отражением заботы о себе и снаружи, и изнутри». Представители сети также добавили, что скоро на их стеллажах появятся презервативы. В онлайн-магазине сети указано, что в Ханты-Мансийск может быть доставлено порядка 780 товаров из категории секс-игрушек, начиная от вибраторов и заканчивая эрекционными кольцами. Средний срок доставки составляет семь дней.

Ранее URA.RU сообщало, что продажа интимных товаров появилась в магазинах «Л’Этуаль» и в других регионов УрФО. В Екатеринбурге, например, для них будет оборудована специальная зона.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В магазинах «Л’Этуаль» Ханты-Мансийска началась онлайн-продажа секс-игрушек. Эту информацию корреспонденту URA.RU подтвердили представители одного из магазинов сети в окружной столице. «Пока в Ханты-Мансийске интим-товары на прилавках Л’Этуаль отсутствуют, однако их можно приобрести с помощью нашего приложения на маркетплейсе, затем, предъявив паспорт, забрать по адресу одного из наших филиалов», — рассказала сотрудница торговой сети. В самой компании появление в продаже секс-игрушек назвали «отражением заботы о себе и снаружи, и изнутри». Представители сети также добавили, что скоро на их стеллажах появятся презервативы. В онлайн-магазине сети указано, что в Ханты-Мансийск может быть доставлено порядка 780 товаров из категории секс-игрушек, начиная от вибраторов и заканчивая эрекционными кольцами. Средний срок доставки составляет семь дней. Ранее URA.RU сообщало, что продажа интимных товаров появилась в магазинах «Л’Этуаль» и в других регионов УрФО. В Екатеринбурге, например, для них будет оборудована специальная зона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...