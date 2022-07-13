«Л’Этуаль» открыл онлайн-продажу секс-игрушек в Ханты-Мансийске

14 июля 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Но на прилавках такие товары не стоят Фото: Александр Мамаев © URA.RU В магазинах «Л’Этуаль» Ханты-Мансийска началась онлайн-продажа секс-игрушек. Эту информацию корреспонденту URA.RU подтвердили представители одного из магазинов сети в окружной столице. «Пока в Ханты-Мансийске интим-товары на прилавках Л’Этуаль отсутствуют, однако их можно приобрести с помощью нашего приложения на маркетплейсе, затем, предъявив паспорт, забрать по адресу одного из наших филиалов», — рассказала сотрудница торговой сети. В самой компании появление в продаже секс-игрушек назвали «отражением заботы о себе и снаружи, и изнутри». Представители сети также добавили, что скоро на их стеллажах появятся презервативы. В онлайн-магазине сети указано, что в Ханты-Мансийск может быть доставлено порядка 780 товаров из категории секс-игрушек, начиная от вибраторов и заканчивая эрекционными кольцами. Средний срок доставки составляет семь дней. Ранее URA.RU сообщало, что продажа интимных товаров появилась в магазинах «Л’Этуаль» и в других регионов УрФО. В Екатеринбурге, например, для них будет оборудована специальная зона.

В магазинах «Л’Этуаль» Ханты-Мансийска началась онлайн-продажа секс-игрушек. Эту информацию корреспонденту URA.RU подтвердили представители одного из магазинов сети в окружной столице. «Пока в Ханты-Мансийске интим-товары на прилавках Л’Этуаль отсутствуют, однако их можно приобрести с помощью нашего приложения на маркетплейсе, затем, предъявив паспорт, забрать по адресу одного из наших филиалов», — рассказала сотрудница торговой сети. В самой компании появление в продаже секс-игрушек назвали «отражением заботы о себе и снаружи, и изнутри». Представители сети также добавили, что скоро на их стеллажах появятся презервативы. В онлайн-магазине сети указано, что в Ханты-Мансийск может быть доставлено порядка 780 товаров из категории секс-игрушек, начиная от вибраторов и заканчивая эрекционными кольцами. Средний срок доставки составляет семь дней. Ранее URA.RU сообщало, что продажа интимных товаров появилась в магазинах «Л’Этуаль» и в других регионов УрФО. В Екатеринбурге, например, для них будет оборудована специальная зона.