Изделия для плотских утех можно будет купить прямо в магазинах «Летуаль» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Магазины «Летуаль» в Екатеринбурге скоро начнут продавать секс-игрушки. Для этого в торговых точках создадут специальные зоны «18+», где будут представлены товары для взрослых. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители одного из магазинов сети.

«В ближайшее время в магазине в ТЦ „Гринвич“ появится специально оборудованная зона с доступом только 18+, туда дети попасть не смогут. Это будет вместе с аптекой от „Летуаль“, она тоже пока еще не открыта. На сайте уже можно заказать товар, но по времени, когда зона будет открыта, пока неизвестно», — рассказала представительница торговой сети.

На сайте торговой сети уже сейчас можно заказать товары для взрослых в разделе «Сексуальное здоровье». Там представлены секс-игрушки, интимная косметика и различные аксессуары. При заказе с сайта товар доставят в ближайший магазин, где его можно будет забрать.

На сайте Л’Этуаль можно приобрести товары для взрослых Скрин: letu.ru

Ранее URA.RU сообщало, что французско-американский производитель косметики Coty прекратит свою деятельность в России. Компании Coty принадлежит около 80 парфюмерных брендов. Среди них Bottega Veneta, Calvin Klein, Gucci, Tiffany, Alexander McQueen, Hugo Boss, Guess, Londa, Adidas и Balenciaga.