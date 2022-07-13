13 июля 2022

В Златоусте эвакуируют лагерь, ТРК и стадион

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП по ул.Щербакова 36. Пермь, дежурная часть, полиция
Звонки о минировании в Златоусте оказались ложными Фото:

В Златоусте (Челябинская область) 14 июля эвакуировали торгово-развлекательный комплекс, сотрудников стадиона им. Ишмуратовой и детский лагерь «Металлург». Об этом сообщает читатель URA.RU, который рассказал о поступивших о минировании звонках на телефоны учреждений.

«Сообщение было. Действовали по инструкции. Сейчас лето, поэтому, по сути, эвакуировать никого не пришлось», — рассказал URA.RU источник в спортивной сфере Златоуста.

В «Металлурге» информацию корреспонденту подтвердили. Администратор учреждения сказала, что детей выводили на улицу, но сообщение оказалось ложным. По словам собеседницы URA.RU, это были учения.

В полиции на вопрос о поступивших звонках информацию комментировать не стали. В руководстве ТРК «Агат» поступление звонка подтвердили, добавив, что в данный момент идет общение с представителями полиции.

14 июля звонки на златоустовские объекты продолжили череду сообщений о минировании. Ранее аналогичные звонки поступили в два ТРК Копейска.

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В Златоусте (Челябинская область) 14 июля эвакуировали торгово-развлекательный комплекс, сотрудников стадиона им. Ишмуратовой и детский лагерь «Металлург». Об этом сообщает читатель URA.RU, который рассказал о поступивших о минировании звонках на телефоны учреждений. «Сообщение было. Действовали по инструкции. Сейчас лето, поэтому, по сути, эвакуировать никого не пришлось», — рассказал URA.RU источник в спортивной сфере Златоуста. В «Металлурге» информацию корреспонденту подтвердили. Администратор учреждения сказала, что детей выводили на улицу, но сообщение оказалось ложным. По словам собеседницы URA.RU, это были учения. В полиции на вопрос о поступивших звонках информацию комментировать не стали. В руководстве ТРК «Агат» поступление звонка подтвердили, добавив, что в данный момент идет общение с представителями полиции. 14 июля звонки на златоустовские объекты продолжили череду сообщений о минировании. Ранее аналогичные звонки поступили в два ТРК Копейска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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