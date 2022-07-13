В Златоусте эвакуируют лагерь, ТРК и стадион

Звонки о минировании в Златоусте оказались ложными Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) 14 июля эвакуировали торгово-развлекательный комплекс, сотрудников стадиона им. Ишмуратовой и детский лагерь «Металлург». Об этом сообщает читатель URA.RU, который рассказал о поступивших о минировании звонках на телефоны учреждений.

«Сообщение было. Действовали по инструкции. Сейчас лето, поэтому, по сути, эвакуировать никого не пришлось», — рассказал URA.RU источник в спортивной сфере Златоуста.

В «Металлурге» информацию корреспонденту подтвердили. Администратор учреждения сказала, что детей выводили на улицу, но сообщение оказалось ложным. По словам собеседницы URA.RU, это были учения.

В полиции на вопрос о поступивших звонках информацию комментировать не стали. В руководстве ТРК «Агат» поступление звонка подтвердили, добавив, что в данный момент идет общение с представителями полиции.

14 июля звонки на златоустовские объекты продолжили череду сообщений о минировании. Ранее аналогичные звонки поступили в два ТРК Копейска.