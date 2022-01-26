В Курганской области выросло число осужденных за участие в ОПГ

В 2021 году в Курганской области 79 лиц привлечено к уголовной ответственности за преступления в составе ОПГ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По итогам 2021 года в Курганской области 79 человек привлечены к уголовной ответственности за преступления, совершенные в составе организованных преступных групп (ОПГ). Это на шесть человек больше, чем в 2020 году. При этом количество преступлений, совершенных ОПГ, значительно сократилось, сообщают в областном УМВД.

«В 2021 году правоохранительными органами области задокументировано 116 преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп (в 2020 году — 310), 111 из которых пресечены личным составом органов внутренних дел. За их совершение к уголовной ответственности привлечено 79 лиц (в 2020 году — 73)», — говорится в информации о состоянии оперативной обстановки в Курганской области и результатах работы органов внутренних дел за 2021 год, опубликованной на сайте ведомства.

В УМВД также отмечают, что в суд направлено уголовное дело по двум эпизодам создания преступного сообщества, участники которого продавали наркотики через интернет. «При том что в сфере незаконного оборота наркотиков такие преступления последний раз документировались в 2014 году», — подчеркнули в полиции. Кроме того, в сентябре 2021 года в регионе впервые возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области задержали предпринимателя Евгения Петрова (по кличке Петренок), которого называют бывшим смотрящим. Его подозревают в покровительстве лицам, которые занимались преступной деятельностью.

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