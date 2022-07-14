В Клиническом институте мозга (Березовский, Свердловская область) провели испытания нового экзоскелета. Механизм поможет в короткие сроки восстановить утраченные функции нижних конечностей. Изготовили медицинское устройство в Нижнем Новгороде. Об этом URA.RU рассказали в медучреждении.
«В Клинике Института Мозга (КИМ) совместно с уральским отделением Союза реабилитологов России прошла клиническая апробация нового экзоскелета отечественного производителя. Специалисты по реабилитации вместе с разработчиками экзоскелета провели испытания с целью определения эффективности экзоскелета. Пациенты КИМ уже попробовали возможности инновационного аппарата», — сказано в сообщении.
Реабилитация — один из важных этапов лечения. Именно от нее зависит, как быстро пациент вернется к прежнему образу жизни. «На сегодняшний день получен положительный опыт в реабилитации пациентов при помощи экзоскелетов. Медицинское устройство предназначено для реабилитации пациентов после временной утраты подвижности нижних конечностей», — отметил директор Клинического института мозга (КИМ) Андрей Белкин.
Экзоскелет — это приспособление для восстановления ходьбы после травм и заболеваний
Ранее URA.RU писало, что в России прошли испытания боевого экзоскелета с электромоторами. Разработчики утверждают, что такая экипировка может существенно увеличить физические возможности военнослужащих.
Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий молодых ученых страна сможет не опираться больше на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.
Экзоскелет протестировали в свердловской больнице
Инфографика: URA.RU
Новый отечественный экзоскелет
Фото: Клинический Институт Мозга
Экзоскелет поможет в реабилитации пациентов с нарушением опорно-двигательных функций
Фото: Клинический Институт Мозга
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
В Клиническом институте мозга (Березовский, Свердловская область) провели испытания нового экзоскелета. Механизм поможет в короткие сроки восстановить утраченные функции нижних конечностей. Изготовили медицинское устройство в Нижнем Новгороде. Об этом URA.RU рассказали в медучреждении. «В Клинике Института Мозга (КИМ) совместно с уральским отделением Союза реабилитологов России прошла клиническая апробация нового экзоскелета отечественного производителя. Специалисты по реабилитации вместе с разработчиками экзоскелета провели испытания с целью определения эффективности экзоскелета. Пациенты КИМ уже попробовали возможности инновационного аппарата», — сказано в сообщении. Реабилитация — один из важных этапов лечения. Именно от нее зависит, как быстро пациент вернется к прежнему образу жизни. «На сегодняшний день получен положительный опыт в реабилитации пациентов при помощи экзоскелетов. Медицинское устройство предназначено для реабилитации пациентов после временной утраты подвижности нижних конечностей», — отметил директор Клинического института мозга (КИМ) Андрей Белкин. Экзоскелет — это приспособление для восстановления ходьбы после травм и заболеваний Ранее URA.RU писало, что в России прошли испытания боевого экзоскелета с электромоторами. Разработчики утверждают, что такая экипировка может существенно увеличить физические возможности военнослужащих. Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий молодых ученых страна сможет не опираться больше на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.