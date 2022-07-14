Свердловские медики спасут пациентов отечественными экзоскелетами. Видео, инфографика

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Открытие второго корпуса клиники УГМК-Здоровье. Екатеринбург, реабилитация инвалидов, тренажер, лечение, реабилитационный центр, кисть руки, экзоскелет, реабилитация, разработка конечностей, восстановительная медицина
Экзоскелет поможет восстановить утраченные функции ног Фото:

В Клиническом институте мозга (Березовский, Свердловская область) провели испытания нового экзоскелета. Механизм поможет в короткие сроки восстановить утраченные функции нижних конечностей. Изготовили медицинское устройство в Нижнем Новгороде. Об этом URA.RU рассказали в медучреждении.

«В Клинике Института Мозга (КИМ) совместно с уральским отделением Союза реабилитологов России прошла клиническая апробация нового экзоскелета отечественного производителя. Специалисты по реабилитации вместе с разработчиками экзоскелета провели испытания с целью определения эффективности экзоскелета. Пациенты КИМ уже попробовали возможности инновационного аппарата», — сказано в сообщении.

Реабилитация — один из важных этапов лечения. Именно от нее зависит, как быстро пациент вернется к прежнему образу жизни. «На сегодняшний день получен положительный опыт в реабилитации пациентов при помощи экзоскелетов. Медицинское устройство предназначено для реабилитации пациентов после временной утраты подвижности нижних конечностей», — отметил директор Клинического института мозга (КИМ) Андрей Белкин.

Экзоскелет — это приспособление для восстановления ходьбы после травм и заболеваний

Ранее URA.RU писало, что в России прошли испытания боевого экзоскелета с электромоторами. Разработчики утверждают, что такая экипировка может существенно увеличить физические возможности военнослужащих.

Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий молодых ученых страна сможет не опираться больше на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.

Экзоскелет протестировали в свердловской больнице
Новый отечественный экзоскелет
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Экзоскелет поможет в реабилитации пациентов с нарушением опорно-двигательных функций
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В Клиническом институте мозга (Березовский, Свердловская область) провели испытания нового экзоскелета. Механизм поможет в короткие сроки восстановить утраченные функции нижних конечностей. Изготовили медицинское устройство в Нижнем Новгороде. Об этом URA.RU рассказали в медучреждении. «В Клинике Института Мозга (КИМ) совместно с уральским отделением Союза реабилитологов России прошла клиническая апробация нового экзоскелета отечественного производителя. Специалисты по реабилитации вместе с разработчиками экзоскелета провели испытания с целью определения эффективности экзоскелета. Пациенты КИМ уже попробовали возможности инновационного аппарата», — сказано в сообщении. Реабилитация — один из важных этапов лечения. Именно от нее зависит, как быстро пациент вернется к прежнему образу жизни. «На сегодняшний день получен положительный опыт в реабилитации пациентов при помощи экзоскелетов. Медицинское устройство предназначено для реабилитации пациентов после временной утраты подвижности нижних конечностей», — отметил директор Клинического института мозга (КИМ) Андрей Белкин. Экзоскелет — это приспособление для восстановления ходьбы после травм и заболеваний Ранее URA.RU писало, что в России прошли испытания боевого экзоскелета с электромоторами. Разработчики утверждают, что такая экипировка может существенно увеличить физические возможности военнослужащих. Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий молодых ученых страна сможет не опираться больше на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.
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