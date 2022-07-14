Власти Запорожской области раскрыли сроки проведения референдума

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Выборы- 2021. Курган , выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень, выборы 2021
Референдум проведут осенью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Референдум по присоединению Запорожской области к РФ будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября. Об этом сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

«Референдум будет проведен в начале осени. Предполагаемые даты — первая половина сентября», — заявил Рогов РИА «Новости». Он уточнил, что окончательное решение будет принято, когда будет определен уровень готовности и вовлеченности людей.

Российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области в ходе спецоперации на Украине. В регионах действуют военно-гражданские администрации, запущено вещание российских телеканалов и радиостанций. Власти регионов не раз заявляли о планах войти в состав РФ.

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Референдум по присоединению Запорожской области к РФ будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября. Об этом сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов. «Референдум будет проведен в начале осени. Предполагаемые даты — первая половина сентября», — заявил Рогов РИА «Новости». Он уточнил, что окончательное решение будет принято, когда будет определен уровень готовности и вовлеченности людей. Российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области в ходе спецоперации на Украине. В регионах действуют военно-гражданские администрации, запущено вещание российских телеканалов и радиостанций. Власти регионов не раз заявляли о планах войти в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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