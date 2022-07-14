Власти Запорожской области раскрыли сроки проведения референдума

14 июля 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Референдум проведут осенью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Референдум по присоединению Запорожской области к РФ будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября. Об этом сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов. «Референдум будет проведен в начале осени. Предполагаемые даты — первая половина сентября», — заявил Рогов РИА «Новости». Он уточнил, что окончательное решение будет принято, когда будет определен уровень готовности и вовлеченности людей. Российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области в ходе спецоперации на Украине. В регионах действуют военно-гражданские администрации, запущено вещание российских телеканалов и радиостанций. Власти регионов не раз заявляли о планах войти в состав РФ.

Референдум по присоединению Запорожской области к РФ будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября. Об этом сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов. «Референдум будет проведен в начале осени. Предполагаемые даты — первая половина сентября», — заявил Рогов РИА «Новости». Он уточнил, что окончательное решение будет принято, когда будет определен уровень готовности и вовлеченности людей. Российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области в ходе спецоперации на Украине. В регионах действуют военно-гражданские администрации, запущено вещание российских телеканалов и радиостанций. Власти регионов не раз заявляли о планах войти в состав РФ.