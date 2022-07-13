Владимир Путин решит судьбу тюменского судьи

Олег Жирных рекомендован на должность председателя Арбитражного суда Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судья Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Олег Жирных рекомендован на должность председателя Арбитражного суда Тюменской области, окончательное решение по его кандидатуре примет президент России Владимир Путин. Информация представлена на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

«ВККС РФ рассмотрела заявления претендентов на вакантные должности судей и руководителей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Жирных Олег Валерьевич рекомендован на должность председателя Арбитражного суда Тюменской области», — сообщается на сайте ВККС РФ.

Окончательное решение о назначении на должность примет президент России Владимир Путин. В 2020 году его же указом Олег Жирных стал судьей Арбитражного суда Западно-Сибирского округа.

Кандидату 44 года, родился он в Красноярске. В судебной системе трудится с 2004 года, с позиции судьи красноярского Арбитража.

Ранее URA.RU писало, что должность председателя Арбитражного суда области покинул Олег Финько. Срок его полномочий истек, однако экс-председатель был не против его продлить. Но в ВККС РФ его кандидатуру не поддержали.