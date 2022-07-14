В Кремле прокомментировали снятие блокады Калининграда Литвой

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Работа по снятию блокады с Калининграда еще не завершена, уточнил Дмитрий Песков Фото:
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Транспортная блокада Калининграда

Россия должна продолжать работу по снятию транспортной блокады Калининграда, она еще не завершена. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все составляющие выполняют свои рабочие функции. Это кризисная ситуация. Механизм работы скоординирован, отлажен. Нужно продолжать будет эту работу. Она еще не завершена», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

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Россия должна продолжать работу по снятию транспортной блокады Калининграда, она еще не завершена. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Все составляющие выполняют свои рабочие функции. Это кризисная ситуация. Механизм работы скоординирован, отлажен. Нужно продолжать будет эту работу. Она еще не завершена», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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