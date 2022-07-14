В Кремле прокомментировали снятие блокады Калининграда Литвой

Работа по снятию блокады с Калининграда еще не завершена, уточнил Дмитрий Песков
новость из сюжетаТранспортная блокада Калининграда
Россия должна продолжать работу по снятию транспортной блокады Калининграда, она еще не завершена. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все составляющие выполняют свои рабочие функции. Это кризисная ситуация. Механизм работы скоординирован, отлажен. Нужно продолжать будет эту работу. Она еще не завершена», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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