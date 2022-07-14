Пермский фонд капремонта меняет банк

На пермяках смена банка не отразится Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фонд капитального ремонта Пермского края меняет банк-партнер АО «ГазпромБанк» на АО «Альфа-Банк» из-за более выгодной ставки на вклад. Об этом региональный оператор сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Фонд хранит средства собственников на специальных счетах в банке под процентным вкладом. Переход в новый банк позволит увеличить доходность вклада благодаря большей процентной ставке — 8,3% против 5,75%», — рассказали в фонде. Все накопленные деньги, региональный оператор направит на капитальный ремонт многоквартирных домов. Смена реквизитов коснется только домов на котловом счете.

Смена банка не повлияет на текущие взносы за капитальный ремонт жителей, оплата останется прежней. Все лицевые счета собственников будут сохранены. Перевод ранее уплаченных средств пройдет в автоматическом режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки жалуются на завышенные счета за капитальный ремонт. Очень много жалоб за неправильное начисление взносов. Граждане говорят, что до фонда дозвониться невозможно.