Фонд капремонта обсчитал пермяков из-за сбоя в программе

Жители Перми получили завышенные счета за капремонт Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермяки жалуются на завышенные счета за капитальный ремонт. Об этом на заседании комитета заксобрания по инфраструктуре 24 мая рассказал депутат Геннадий Шилов. По его словам, жители не могут дозвониться в фонд капремонта и добиться перерасчета, передает корреспондент URA.RU.

«Очень много жалоб за неправильное начисление взносов. Граждане говорят, что до фонда дозвониться невозможно. Тем, кому это все же удалось, в фонде говорят, что это связано со сбоем в программе», — заявил Геннадий Шилов.

Фонд капремонта начал пользоваться новой программой по начислению платежей, пояснил министр благоустройства и ЖКХ Артем Балахнин. И действительно имели место сбои. В основном, добавила его заместитель Наталья Князева, они были связаны с ошибками при выставлении счетов льготникам. Но разработчик программы все ошибки устранил, и за май, по ее словам, «почти все квитанции были корректными». «Остались точечные моменты, в течение 1-2 недель мы все отработаем и начисления будут в штатном режиме», — заверил депутатов Артем Балахнин.

Ранее URA.RU сообщало, что подрядчики отказываются работать с фондом капремонта из-за излишней волокиты. А программа капремонта по итогам 2021 года исполнена на 1%.