Россиян начнут штрафовать за выброс мусора из авто на 200 тысяч

14 июля 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Владимир Путин запретил водителям выбрасывать мусор из машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водителям, которые выбрасывают мусор из окон автомобиля, грозит штраф до 200 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За выгрузку или сброс с авто- и мототранспортных средств и прицепов к ним отходов вне объектов размещения отходов или площадок их накопления, предусмотрен штраф для граждан от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное правонарушение предусматривается штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства», — говорится в указе Путина. Для водителей грузового транспорта предусмотрены повышенные штрафы. Так, водителям грузовиков, тракторов и других самоходных машин грозит штраф до 200 тысяч рублей. За повторное нарушение грузовики также будут конфисковывать.

Водителям, которые выбрасывают мусор из окон автомобиля, грозит штраф до 200 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За выгрузку или сброс с авто- и мототранспортных средств и прицепов к ним отходов вне объектов размещения отходов или площадок их накопления, предусмотрен штраф для граждан от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное правонарушение предусматривается штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства», — говорится в указе Путина. Для водителей грузового транспорта предусмотрены повышенные штрафы. Так, водителям грузовиков, тракторов и других самоходных машин грозит штраф до 200 тысяч рублей. За повторное нарушение грузовики также будут конфисковывать.