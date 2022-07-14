Россиян начнут штрафовать за выброс мусора из авто на 200 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полпред Якушев Владимир посетил проспект Мальцева. Курган, машина, проезжая часть, дорога, проспект мальцева, заоезерный
Владимир Путин запретил водителям выбрасывать мусор из машины Фото:

Водителям, которые выбрасывают мусор из окон автомобиля, грозит штраф до 200 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За выгрузку или сброс с авто- и мототранспортных средств и прицепов к ним отходов вне объектов размещения отходов или площадок их накопления, предусмотрен штраф для граждан от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное правонарушение предусматривается штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства», — говорится в указе Путина.

Для водителей грузового транспорта предусмотрены повышенные штрафы. Так, водителям грузовиков, тракторов и других самоходных машин грозит штраф до 200 тысяч рублей. За повторное нарушение грузовики также будут конфисковывать.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Водителям, которые выбрасывают мусор из окон автомобиля, грозит штраф до 200 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За выгрузку или сброс с авто- и мототранспортных средств и прицепов к ним отходов вне объектов размещения отходов или площадок их накопления, предусмотрен штраф для граждан от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное правонарушение предусматривается штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства», — говорится в указе Путина. Для водителей грузового транспорта предусмотрены повышенные штрафы. Так, водителям грузовиков, тракторов и других самоходных машин грозит штраф до 200 тысяч рублей. За повторное нарушение грузовики также будут конфисковывать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...